В городском Доме культуры подвели итоги работы за минувший год. Подробнее читайте на страницах «КС».
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НАГРАДЫ И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ -ТРУЖЕННИКАМ
26.02.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В городском Доме культуры подвели итоги работы за минувший год. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В городском Доме культуры подвели итоги работы за минувший год. Подробнее читайте на страницах «КС». Сообщение НАГРАДЫ И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ -ТРУЖЕННИКАМ...
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