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«Си Цзиньпин однажды его уже потроллил»: политолог рассказал, куда руководство Китая послало Лукашенко

26.02.2020 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко безуспешно пытается наладить экспорт продукции в Китай, и однажды президент Беларуси уже столкнулся с троллингом со стороны китайского руководства. Такое заявление прозвучало от одиозного российского политолога Богдана Безпалько.


Ранее Лукашенко выступал с угрозами в адрес Россельхознадзора и утверждал, что переориентирует поставки продуктов питания на китайский рынок в том случае, если Россия продолжит практику ограничений в отношении этой продукции. «Очевидцы как-то уже описывали скандал: Лукашенко обратился к Си Цзиньпину с аналогичной просьбой, но получил в ответ вежливые, но весьма ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую», - отмечает политолог. Также Безпалько рассказал, что после этих переговоров белорусский лидер буквально потерял самообладание, в спешке покинул Китай и тем самым нарушил протокол.

Эксперт подчеркнул, что власти Китая очень тщательно и ограниченно допускают иностранных производителей на рынок продовольственных товаров. Нужно отметить, что ранее Лукашенко грозился Россельхознадзору полностью прекратить поставки молочной продукции в Россию и переориентироваться на китайский рынок. При этом многие эксперты с иронией отнеслись к этому заявлению.
 
 
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Александр Лукашенко безуспешно пытается наладить экспорт продукции в Китай, и однажды президент Беларуси уже столкнулся с троллингом со стороны китайского...
 
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