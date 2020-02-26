ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры

26.02.2020 11:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры
Flickr.com

Оба жителя Полоцка ходили заниматься спортом в один зал. Школьник решил, что мужчина богат, и решил его обворовать. 

«Сначала парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь, однако, когда те отказали, пошел на преступление сам. Не дожидаясь окончания тренировки, он ушел в раздевалку и из кармана куртки подозреваемого похитил кошелек. Добыча оказалось не впечатляющей – 30 долларов и две банковские карты. Деньги подозреваемый забрал, а все остальное выбросил», – сообщили в МВД Беларуси.

Сыщики опросили потерпевшего и посетителей зала. Личность злоумышленика удалось установить быстро.  

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности. 

В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры
Задержаны иностранцы, воровавшие арендные авто в Минске
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потерпевший – 28-летний учитель физкультуры, подозреваемый – 14-летний восьмиклассник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика