В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры

Источник материала: Аргументы и факты

Оба жителя Полоцка ходили заниматься спортом в один зал. Школьник решил, что мужчина богат, и решил его обворовать.

«Сначала парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь, однако, когда те отказали, пошел на преступление сам. Не дожидаясь окончания тренировки, он ушел в раздевалку и из кармана куртки подозреваемого похитил кошелек. Добыча оказалось не впечатляющей – 30 долларов и две банковские карты. Деньги подозреваемый забрал, а все остальное выбросил», – сообщили в МВД Беларуси.

Сыщики опросили потерпевшего и посетителей зала. Личность злоумышленика удалось установить быстро.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.