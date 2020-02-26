На месяц раньше, чем в прошлом году. На минском Комаровском рынке уже продают черемшу

Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась первая черемша. Продавец за пучок просит 1 рубль.





В переходах, где торгуют нелегальные продавцы, эта зелень была замечена еще полторы недели назад. Из-за теплой зимы черемша появилась раньше. В прошлом году ее начали продавать в 20-х числах марта.

Продавец с Комаровки говорит, что выращивает зелень в своем саду в Дзержинском районе.