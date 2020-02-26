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На месяц раньше, чем в прошлом году. На минском Комаровском рынке уже продают черемшу

26.02.2020 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в продаже появилась первая черемша. Продавец за пучок просит 1 рубль.


В переходах, где торгуют нелегальные продавцы, эта зелень была замечена еще полторы недели назад. Из-за теплой зимы черемша появилась раньше. В прошлом году ее начали продавать в 20-х числах марта.

Продавец с Комаровки говорит, что выращивает зелень в своем саду в Дзержинском районе.

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Теги: Минск
 
 
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Первая весенняя зелень приехала в столицу из Дзержинского района.
 
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