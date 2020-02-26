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Индекс «ЧаркиШкварки»: белорусы богатеют, но разрыв в доходах между столицей и регионами растет
Источник материала: Tut.by
В пересчете на водку и свинину благосостояние белорусов продолжает расти, но при этом сохраняется заметный разрыв между регионами. Об этом свидительствуют данные индекса «ЧаркиШкварки» в четвертом квартале 2019 года, который подсчитывают эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада».
За год средняя зарплата выросла на 50 «чарок-шкварок»
Эксперты констатируют, что за год «чарка-шкварка» подешевела на 2 копейки: с 2,63 рубля в четвертом квартале 2018-го (это, к слову, был исторический максимум) до 2,61 рубля в четвертом квартале 2019-го. Снижение стоимости произошло в первую очередь за счет
Пока чарка и шкварка дешевеет, покупательная способность зарплат в пересчете на нее растет. В четвертом квартале 2019 года среднестатистический белорус мог позволить себе 444 чарки-шкварки. Это на 12 больше, чем в третьем квартале, и на 50 больше, чем в четвертом квартале 2018-го.
— Рывок в 4 квартале обусловлен декабрьским
В Минске зарабатывают почти в два раза больше «чарок-шкварок», чем в самом бедном регионе
В пересчете на «чарку-шкварку» за год разбогатели жители всех регионов страны. В лидерах, конечно, Минск: покупательная способность столичных зарплат в четвертом квартале 2019-го выросла на 75 чарок и шкварок по сравнению с четвертым кварталом 2018-го. Медленнее всего богатели жители Минской области, их зарплаты выросли на 34 «чарки-шкварки».
Эксперты отмечают, что при этом разрыв между Минском и остальными регионами остается существенным.
— Так, в 4 квартале 2019 года жители столицы заработали 650 чарок и шкварок, а жители Могилевской области — всего 334. Разница почти в два раза. В остальных областях средний заработок находится примерно на одном уровне и составляет от 390 до 405 чарок и шкварок. Выходит, что среднестатистический минчанин может себе позволить 22 чарки и шкварки в день, в то время как остальные белорусы — не более 13,5.
Этот индекс был расчитан исходя из средней зарплаты по стране, которую подсчитывает Белстат. Вместе с тем дважды в год статистики подсчитывают и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В ноябре прошлого года медианная зарплата в Беларуси
— Так или иначе, белорусы могут себе позволить все больше свинины и водки. С одной стороны, этому способствуют стабильные цены на данную продукцию, с другой — увеличение зарплат в рамках социального контракта «всем по 500». Однако среднюю зарплату мечты, к которой правительство идет уже много лет, пока что получается показывать лишь номинально и «грязными», — подытоживают эксперты.
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За год стоимость «набора» из водки и свинины снизилась, а зарплаты, наоборот, выросли.
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