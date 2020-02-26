Дойти до каждого

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26.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Утро каждого дня начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям начинает с выступления в трудовом коллективе

Утро каждого дня начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям начинает с выступления в трудовом коллективе, так и сегодня на ОАО ДШФ «ЭЛИЗ» в швейном цеху собрались все, кто заинтересован в собственной безопасности. Максим Валерьевич можно сказать дошел до каждого человека, т.к. побеседовал не только в швейном цеху, но также посетил склад готовой продукции, дошел до некоторых арендаторов: ЧТУП «Студия 98».

В ходе выступления Максим Баско рассказал об оперативной обстановке, которая складывается в Республике Беларусь.

Приводя примеры пожаров, обозначил основные почины их возникновения: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов, курение в постели и многие другие.

Напомнил Максим Баско, что нужно уделить должное внимание всем приборам и устройствам, которые помогают нам согреваться в зимний период. Электроприборы и обогреватели ни в коем случае не должны быть одновременно подключены в одну розетку, так как короткое замыкание или перегрузка электросети также может привести к возникновению пожара.

Самая трагическая причина, которая была озвучена – это детская шалость с огнём. Максим Валерьевич призвал всех присутствующих к тому, что с каждым ребенком необходимо разговаривать и учить его правилам безопасности и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

В завершении встречи Максим Валерьевич порекомендовал всем установить автономный пожарный извещатель, который обезопасит жизнь и здоровье граждан, продемонстрировал как пользоваться огнетушителем и проверил усвоенный материал.







 
 
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Утро каждого дня начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям начинает с выступления в трудовом коллективе
 
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