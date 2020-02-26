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Житель Минска убил 19-летнюю девушку, чтобы скрыть изнасилование
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве девушки в Минске.
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Было установлено, что обвиняемый познакомился с девушкой за несколько недель до произошедшего. Потерпевшая приехала в Минск на учебу, а молодой человек предложил ей пожить у него без обязательств, чтобы не снимать квартиру.
Следствие установило, что мотивом убийства стало желание парня скрыть совершенное изнасилование. Он испугался, что девушка обратится в милицию.
В течение расследования мужчина давал противоречивые показания и убеждал следователей, что лишил девушку жизни из-за его долговых обязательств.
В ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами проведена кропотливая работа по воссозданию обстановки совершения преступлений, а также по сбору доказательств. Проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей и родственников погибшей. Проведен ряд экспертиз. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте.
По заключению экспертов, фигурант дела в момент совершения преступления не страдал психическим расстройством, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.
Следствие квалифицировало действия обвиняемого по статьям «Изнасилование» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» УК РБ. Молодой человек заключен под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве девушки в Минске.
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