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Хабиб рассказал, что думает о своем ближайшем сопернике

26.02.2020 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Непобежденный чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем ближайшем сопернике, американце Тони Фергюсоне, а также о том, кого выбирает для спаррингов Конор Макгрегор, пишет sovsport.ru.


Reuters

— В последние пару лет я выступал против таких соперников, как Барбоза, дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Все они не настолько сильны, как Тони Фергюсон. Раньше, готовясь к поединкам, я думал: «Окей, этого парня я точно побью». Конечно, я усиленно готовился, но сейчас мы фокусируемся на сопернике еще сильнее, потому что Тони — не как все, с кем мне приходилось драться до этого. Он гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников, — цитирует TMZ Нурмагомедова.

Хабиб не смог обойти вниманием поединок Конора и Серроне (18 января 2020 года Макгрегор техническим нокаутом одержал победу).

— Серроне уже не является бойцом высокого уровня. Конор выбрал себе отличного соперника, он победил человека, который проиграл 6 раз в последних 10 боях, зато теперь все говорят, что Макгрегор вернулся. Конору нужно сразиться с действительно серьезным оппонентом вроде Джастина Гэтжи. Я думаю, что Конор избегает серьезных соперников в принципе, не только Гэтжи. Он просто пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще, — сказал он.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

 
 
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18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
 
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