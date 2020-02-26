Курсы валют на 26 февраля: курс доллара 2.2378, курс евро 2.4334, российский рубль 3.4137

Источник материала: Myfin

26.02.2020: итоги торгов БВФБ

26 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.2378, курс евро – 2.4334, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4137.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.011 рубля до 2.2378, что составило 0.49%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1248 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0158 (0.65%), на 26 февраля 2020 курс составил 2.4334. По итогам месяца евро вырос на 0.0995 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0104 рублей (0.3%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0041 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 155 814 000 22 919 900 58 163 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.19 – 2.238 рублей, курс продажи доллара 2.241 – 2.28. Евро можно было продать в диапазоне 2.37 – 2.436 рублей, купить – 2.438 – 2.47.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =65.9 (стоимость 1 доллара равна 65.9 российских рублей),

=65.9 (стоимость 1 доллара равна 65.9 российских рублей), EUR/USD =1.09 (1 евро стоит 1.09 доллар),

=1.09 (1 евро стоит 1.09 доллар), EUR/RUB =71.6 (71.6 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .