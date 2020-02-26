|
В Сочи ищут двух мальчиков, которых унесло в открытое море
Источник материала: БДГ
Спасатели в Сочи ведут поиск двух подростков, которых 25 февраля унесло в открытое море во время шторма.
Об этом
Женщина снимала море, и на видео попали два мальчика, которые пытались перейти реку Псезуапсе. В какой-то момент их накрыла сильная волна и унесла в море.
Женщина вызвала спасателей. Начались поиски. Во вторник на море был шторм в 4-5 баллов, он еще продолжается и не позволяет искать детей в открытом море.
«Вылетел вертолет и вышел катер. Более 7 км территории обследовано», - уточнил представитель службы.
В поисково-спасательной операции рботают более 200 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, добровольцы, представители администрации муниципального образования, казаки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели в Сочи ведут поиск двух подростков, которых 25 февраля унесло в открытое море во время шторма.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)