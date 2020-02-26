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В Сочи ищут двух мальчиков, которых унесло в открытое море

26.02.2020 13:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спасатели в Сочи ведут поиск двух подростков, которых 25 февраля унесло в открытое море во время шторма.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Женщина снимала море, и на видео попали два мальчика, которые пытались перейти реку Псезуапсе. В какой-то момент их накрыла сильная волна и унесла в море.

Женщина вызвала спасателей. Начались поиски. Во вторник на море был шторм в 4-5 баллов, он еще продолжается и не позволяет искать детей в открытом море.

«Вылетел вертолет и вышел катер. Более 7 км территории обследовано», - уточнил представитель службы.

В поисково-спасательной операции рботают более 200 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, добровольцы, представители администрации муниципального образования, казаки.

 
 
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Спасатели в Сочи ведут поиск двух подростков, которых 25 февраля унесло в открытое море во время шторма.
 
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