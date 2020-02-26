|
Белорусский биатлонист выиграл квалификацию суперспринта на ЧЕ в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате Европы в Раубичах.
Смольский использовал один дополнительный патрон и на 14 секунд опередил россиянина Эдуарда Латыпова с теми же результатами на стрельбе. К слову, Латыпов родом из Гродно.
Третьим стал еще один белорус Виктор Кривко.
В финал, который стартует в 17.30, также пробился Сергей Бочарников, занявший 17-е место.
Никита Лобастов стал 48-м, Роман Елетнов — 58-м, Максим Воробей — 61-м. Они в финал не пробились. Пройдут решающие гонки и без ряда топ-фаворитов, среди которых — россиянин Матвей Елисеев (33-е место), украинец Сергей Семенов (38-й), болгарин Красимир Анев (46-й).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате Европы в Раубичах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)