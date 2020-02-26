Источник материала: Виртуальный Брест

Вероятно, идут какие-то очень нужные работы. Будьте внимательны и осторожны, не провалитесь в никуда!





Это спуск в направлении к ул. Зелёной. Велодорожка на одной её части разобрана.





Пользователи отмечают, что скорее всего идёт "заливка" бетонной подушки для установки рекламного билборда. Может быть.