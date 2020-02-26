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Кобринский мост "сломали". Начали пока с велодорожки. Будьте внимательны!

26.02.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вероятно, идут какие-то очень нужные работы. Будьте внимательны и осторожны, не провалитесь в никуда!

Кобринский мост "сломали". Начали пока с велодорожки. Будьте внимательны!

Это спуск в направлении к ул. Зелёной. Велодорожка на одной её части разобрана.

Кобринский мост "сломали". Начали пока с велодорожки. Будьте внимательны!

Пользователи отмечают, что скорее всего идёт "заливка" бетонной подушки для установки рекламного билборда. Может быть.

 
 
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  Вероятно, идут какие-то очень нужные работы. Будьте внимательны и осторожны, не провалитесь в никуда! Это спуск в направлении к ул. Зелёной. Велодорожка на одной...
 
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