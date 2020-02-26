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Сельское хозяйство Беларуси адаптируют к изменению климата

26.02.2020 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сельское хозяйство Беларуси необходимо адаптировать к изменениям климата, заявила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич.

"Эта зима впервые за все время наших наблюдений выдалась такой теплой, впервые среднесезонная температура зимой в Беларуси плюсовая, такого у нас никогда не было, - отметила специалист. - Наши озимые культуры перезимовали удовлетворительно, но изменения климата ощущаются в сельском хозяйстве. Это требует адаптации. Так, например, рекомендуется сохранять торфяники, болота, леса, луга, можно возвращаться к заболачиванию территорий, возрождать земледелие вперемешку с лесными насаждениями. Конечно же, нужно пересматривать культуры, сроки посадок и уборки".

Заместитель директора Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси по научной работе доктор сельскохозяйственных наук Николай Цыбулько также считает, что необходимо вносить коррективы в основные элементы системы земледелия в стране. В частности, по его мнению, необходимо изменить структуру посевных площадей, увеличить посев озимых культур, наращивать посевы промежуточных культур, возделывать теплолюбивые культуры, пишет БЕЛТА.

Говоря о влиянии изменения климата на лесное хозяйство Беларуси, заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский отметил, что за последние 25 лет оно незначительное, в основном эти изменения сказались на хвойных насаждениях. Однако ведомство разработало ряд документов, в которых предусмотрены мероприятия по адаптации лесного хозяйства страны к глобальным изменениям климата.

 
 
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Сельское хозяйство Беларуси необходимо адаптировать к изменениям климата, заявила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии,...
 
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