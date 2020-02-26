В Барановичском районе экипаж ГАИ помог водителям из Словакии

Источник материала: Виртуальный Брест

В непростой ситуации оказались два водителя из Словакии. В Барановичском районе одна из фур, на которых они ехали, сломалась. А поскольку дело было вечером, шансы на помощь не так велики.





Однако в это время инспекторы ДПС ОГАИ Барановичского РОВД патрулировали трассу М1/Е30 и заметили два грузовых автомобиля Mercedes-Benz на иностранных регистрационных номерах с включенной аварийной сигнализацией. Инспекторы подошли к водителям, которые были явно расстроены произошедшим.





Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:



— Выяснилось, что мужчины не говорят ни на русском, ни на английском языке. Они ехали из Словакии. Несмотря на языковой барьер, удалось узнать, что одна из фур сломалась в дороге. У нее лопнула центральная полуось. Было принято решение помочь иностранцам. Экипаж ГАИ сопроводил грузовики до ближайшей автомастерской. Затем словаки смогли продолжить путь. В подобной ситуации может оказаться каждый из нас, поэтому просьба к водителям не проезжать мимо чужой беды!