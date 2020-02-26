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В Барановичском районе экипаж ГАИ помог водителям из Словакии
26.02.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В непростой ситуации оказались два водителя из Словакии. В Барановичском районе одна из фур, на которых они ехали, сломалась. А поскольку дело было вечером, шансы на помощь не так велики.
Однако в это время инспекторы ДПС ОГАИ Барановичского РОВД патрулировали трассу М1/Е30 и заметили два грузовых автомобиля Mercedes-Benz на иностранных регистрационных номерах с включенной аварийной сигнализацией. Инспекторы подошли к водителям, которые были явно расстроены произошедшим.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
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В непростой ситуации оказались два водителя из Словакии. В Барановичском районе одна из фур, на которых они ехали, сломалась. А поскольку дело было вечером, шансы...
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