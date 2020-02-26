|
Алкоголь, сигареты, газ: рейтинг главных наполнителей казны за январь 2020
Источник материала: Myfin
В рейтинг плательщиков столицы, которые обеспечили наибольшие суммы поступлений в январе этого года, входят:
Как отметили в инспекции, эти организации уплатили в казну 329,2 млн рублей, сообщает агентство «Минск-Новости».
С начала года налогоплательщики Минска перечислили в бюджет почти 1,5 млрд рублей. В республиканскую казну направлено 76,6 %, в местную — 23,4 %.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-10 налогоплательщиков Минска по итогам работы за январь 2020 года возглавил Газпром трансгаз Беларусь . Об этом сообщили в инспекции МНС по городу Минску.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)