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Алкоголь, сигареты, газ: рейтинг главных наполнителей казны за январь 2020

26.02.2020 13:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В рейтинг плательщиков столицы, которые обеспечили наибольшие суммы поступлений в январе этого года, входят:

  • ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь»,
  • ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,
  • ООО «Табак-Инвест»,
  • СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
  • ЗАО «Минский завод виноградных вин»,
  • ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»,
  • ЗАО «Патио»,
  • РУП «Минскэнерго»,
  • ИООО «Лукойл Белоруссия»,
  • ОАО «Банк БелВЭБ».

Как отметили в инспекции, эти организации уплатили в казну 329,2 млн рублей, сообщает агентство «Минск-Новости».

С начала года налогоплательщики Минска перечислили в бюджет почти 1,5 млрд рублей. В республиканскую казну направлено 76,6 %, в местную — 23,4 %.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Топ-10 налогоплательщиков Минска по итогам работы за январь 2020 года возглавил Газпром трансгаз Беларусь . Об этом сообщили в инспекции МНС по городу Минску.
 
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