Алкоголь, сигареты, газ: рейтинг главных наполнителей казны за январь 2020

Источник материала: Myfin

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В рейтинг плательщиков столицы, которые обеспечили наибольшие суммы поступлений в январе этого года, входят:

ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь»,

ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,

ООО «Табак-Инвест»,

СООО «Мобильные ТелеСистемы»,

ЗАО «Минский завод виноградных вин»,

ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»,

ЗАО «Патио»,

РУП «Минскэнерго»,

ИООО «Лукойл Белоруссия»,

ОАО «Банк БелВЭБ».

Как отметили в инспекции, эти организации уплатили в казну 329,2 млн рублей, сообщает агентство «Минск-Новости».

С начала года налогоплательщики Минска перечислили в бюджет почти 1,5 млрд рублей. В республиканскую казну направлено 76,6 %, в местную — 23,4 %.