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Жесткая лобовая авария под Островцом: погибла девушка

26.02.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка погибла при лобовом столкновении двух Citroen в Островецком районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото читателя TUT.BY

Смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики. По предварительной информации, 24-летняя водитель Citroen Xsara на закруглении дороги влево не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen С5, которым управлял 48-летний житель Островца.

В результате ДТП девушка-водитель от полученных травм умерла на месте происшествия. Второй водитель не пострадал, а его пассажирка госпитализирована.

 
 
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Смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики.
 
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