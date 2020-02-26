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Жесткая лобовая авария под Островцом: погибла девушка
Источник материала: Tut.by
Девушка погибла при лобовом столкновении двух Citroen в Островецком районе,
Смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики. По предварительной информации, 24-летняя водитель Citroen Xsara на закруглении дороги влево не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen С5, которым управлял 48-летний житель Островца.
В результате ДТП девушка-водитель от полученных травм умерла на месте происшествия. Второй водитель не пострадал, а его пассажирка госпитализирована.
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Смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики.
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