Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне

Источник материала: Аргументы и факты

Валерий Дайнеко - один из самых узнаваемых голосов страны, исполнитель песен, любимых несколькими поколениями.

Он работал в «Менестрелях», «Ровеснике», «Червоной руте» с Софией Ротару, в «Песнярах», в оркестре маэстро Михаила Финберга, а сейчас продолжает выступать сольно и в составе «Белорусских песняров».

Мы узнали, чем живет легенда белорусской и советской сцены.

О ВОЛНЕНИИ

- От чего я вас отвлекла?

- Я в деревне, прямо сейчас относил дрова в баню. Мы уже с друзьями ее опробовали, она работает, всё здорово. Зимой одному не хочется растапливать, хотя… зимы-то и не было. Сплошная весна у нас в этом году.



Домик в деревне. Фото: Из личного архива

- Любите красивые творческие застолья?

- Тут всегда что-то происходит, собираются друзья или у меня, или у брата. Просто никуда это все не выкладываю, я не из тех, кто проснулся - и сразу в соцсеть: «Доброе утро, всем привет». У меня на это терпения не хватает.

- Вы недавно вернулись из Америки.

- Да, был в гостях у Вики, дочери, внуков повидал. У меня их там трое - две девочки и мальчик. Ну, и еще в Москве у меня внучка есть, дочура Янки. А в Америке был 17 дней, мы там в горы ездили, были в замке Вандербильта, дочка с мужем придумали целую программу. А еще Вика, которая много занимается благотворительностью, организовала концерт, нашла аппаратуру, собрала около 130 человек, и я пел для них. Композиции «Песняров», и «Белорусских песняров», и мои личные, и джазовые стандарты. Публика удивительная, необычный формат, я, конечно, волновался. Но все прошло просто отлично.

- Вы, мировая звезда с гигантским опытом выступлений, волновались?

- Не хочу даже говорить об этом и не собираюсь судить. Очень хорошо когда-то сказала Светлана Пенкина (актриса, супруга Владимира Мулявина. - Ред.): «Звезды светят над всем миром, а если только в своей стране, то это звездочки. А в одном городе - это фонарные столбы». Мне просто было приятно, что людям нравится музыка. А понимать, кто я есть для них, слишком сложно, я над этим даже не задумываюсь. Мне важно профессионально делать свою работу, а сколько это стоит, какой величины мои достижения - не мне оценивать.

О «ПЕСНЯРАХ»

- А «Песняры» - явление местного масштаба, советского?

- Я думаю, они вышли за эти пределы. Да, «Песняры» - явление, возможно, мировое. И не потому, что во всем мире живут наши люди, которые знают песни. Выступления «Песняров» отлично проходили и в Африке, и в Латинской Америке. Люди слышат многоголосье, хорошую музыку и просто принимают её. Настоящее искусство - оно вне национальностей и народов.

- Время властно над «Песнярами»?

- Я не буду называть это ностальгией, но что-то есть в звучании нашего ансамбля, что откликается в сердцах людей и сейчас. Они имеют возможность слышать современную музыку, смотреть телевизор, Интернет, и они говорят нам после выступлений, что мы - настоящие. Был какой-то период, когда ушла популярность, но все быстро вернулось. Это как молодость. Она просто видоизменяется. И мы видоизменяем старые песни, добавляем новые аранжировки. А есть такие «нетленки», которые можно исполнять только в первоначальном виде.



Отмечают 50-летие «Песняров» тесным кругом. Фото: Из личного архива

- «Беловежская пуща»?

- И «Беловежская пуща», и некоторые другие.

- А вам легко сейчас петь «Беловежскую пущу»? Она же «высокая».

- Да, она «высокая», поется тяжело. А что делать? Голоса не вечные, они стираются, связки не выдерживают. Я это слышу, и что-то мы тогда придумываем, чтобы сохранить в первозданном виде песню, которая уже глубоко в людях живет.

О РАБОТЕ

- Как сейчас выглядит ваш гастрольный график?

- Выступаю и в составе группы «Белорусские песняры», и сольно. Есть еще такой интересный российский состав «Мы из СССР», там собрались музыканты из разных групп - «Белый орел», «Пламя», «Красные маки», «Лейся, песня», кто-то с Барыкиным работал. Я с ними тоже выступаю. График плотный, иногда приходится просить прощения у ребят и срываться к «Белорусским песнярам», потом возвращаться… Тяжело: переезды, перелеты, но этого я как раз уже не боюсь, это у меня в подкорке. С другой стороны, работы стало меньше, конечно. И можно было бы заниматься домом, тут столько еще всего надо сделать, но очень не хочется растерять профессиональные навыки. Человек должен держать себя в форме, а для этого надо работать.

- То есть о пенсии спрашивать вас бессмысленно?

- Да. Не надо. Пока поется, пока могу хотя бы просто передвигаться, буду работать. Ну, естественно, надо следить за здоровьем. Никакого спиртного, курения. Гимнастика. Сейчас после концерта ребята идут на ужин, а я чаще всего отказываюсь. Кефирчик, телевизор, книга на ночь, утром сок. Хочу, чтобы моя гастрольная жизнь была похожа на мою нынешнюю домашнюю. Вставать в пять утра на самолет, да еще когда ты один на сцену выходишь, без ансамбля - в такой ситуации себя надо беречь. Я это всем советую.

О ЖИЗНИ

- Високосный год считается невезучим. Верите в приметы?

- Что касается високосного года, какой он подарочек принесет? Ну, уже случилось, все в таком напряжении от коронавируса… Но чего бояться? Я не мальчик уже. Конечно, надо остерегаться, но многие неприятности чаще всего преувеличены.

- Весну ощущаете?

- Мне кажется, весна началась месяц назад. Хочется уже зеленой травы, на рыбалку и грибы собирать. Это уникальный год, я не помню такой зимы. И во дворе машина снегоуборочная зачем-то стоит.

- А что еще у вас есть из техники в доме?

- Всякие смешные пылесосы, ветродувы, газонокосилка… Кое-что есть. Я строил дом для жизни, постарался, чтобы все было как можно удобнее. Я могу с телефона управлять котлом, включить его из Америки, прогреть. Дом у меня если не «умный», то точно «полуумный».

- И, наконец, каковы ваши творческие планы?

- Недавно вернулся с концерта в Кремле, послезавтра едем на съемки «Привет, Андрей», потом на гастроли, потом опять на концерт в Москву, потом Краснодар, Ростов… И так до 19 марта. А дальше посмотрим. Надо бы на массаж походить, но вот это как раз пока лень.