ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне

26.02.2020 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Из личного архива

Валерий Дайнеко - один из самых узнаваемых голосов страны, исполнитель песен, любимых несколькими поколениями.

Он работал в «Менестрелях», «Ровеснике», «Червоной руте» с Софией Ротару, в «Песнярах», в оркестре маэстро Михаила Финберга, а сейчас продолжает выступать сольно и в составе «Белорусских песняров».    

Мы узнали, чем живет легенда белорусской и советской сцены.

О ВОЛНЕНИИ

- От чего я вас отвлекла?

- Я в деревне, прямо сейчас относил дрова в баню. Мы уже с друзьями ее опробовали, она работает, всё здорово. Зимой одному не хочется растапливать, хотя… зимы-то и не было. Сплошная весна у нас в этом году.

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Домик в деревне. Фото: Из личного архива

- Любите красивые творческие застолья?

- Тут всегда что-то происходит, собираются друзья или у меня, или у брата. Просто никуда это все не выкладываю, я не из тех, кто проснулся - и сразу в соцсеть: «Доброе утро, всем привет». У меня на это терпения не хватает.

- Вы недавно вернулись из Америки.

- Да, был в гостях у Вики, дочери, внуков повидал. У меня их там трое - две девочки и мальчик. Ну, и еще в Москве у меня внучка есть, дочура Янки. А в Америке был 17 дней, мы там в горы ездили, были в замке Вандербильта, дочка с мужем придумали целую программу. А еще Вика, которая много занимается благотворительностью, организовала концерт, нашла аппаратуру, собрала около 130 человек, и я пел для них. Композиции «Песняров», и «Белорусских песняров», и мои личные, и джазовые стандарты. Публика удивительная, необычный формат, я, конечно, волновался. Но все прошло просто отлично.

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Фото: Из личного архива

- Вы, мировая звезда с гигантским опытом выступлений, волновались?

- Не хочу даже говорить об этом и не собираюсь судить. Очень хорошо когда-то сказала Светлана Пенкина (актриса, супруга Владимира Мулявина. - Ред.): «Звезды светят над всем миром, а если только в своей стране, то это звездочки. А в одном городе - это фонарные столбы». Мне просто было приятно, что людям нравится музыка. А понимать, кто я есть для них, слишком сложно, я над этим даже не задумываюсь. Мне важно профессионально делать свою работу, а сколько это стоит, какой величины мои достижения - не мне оценивать.

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Фото: Из личного архива

О «ПЕСНЯРАХ»

- А «Песняры» - явление местного масштаба, советского?

- Я думаю, они вышли за эти пределы. Да, «Песняры» - явление, возможно, мировое. И не потому, что во всем мире живут наши люди, которые знают песни. Выступления «Песняров» отлично проходили и в Африке, и в Латинской Америке. Люди слышат многоголосье, хорошую музыку и просто принимают её. Настоящее искусство - оно вне национальностей и народов.

- Время властно над «Песнярами»?

- Я не буду называть это ностальгией, но что-то есть в звучании нашего ансамбля, что откликается в сердцах людей и сейчас. Они имеют возможность слышать современную музыку, смотреть телевизор, Интернет, и они говорят нам после выступлений, что мы - настоящие. Был какой-то период, когда ушла популярность, но все быстро вернулось. Это как молодость. Она просто видоизменяется. И мы видоизменяем старые песни, добавляем новые аранжировки. А есть такие «нетленки», которые можно исполнять только в первоначальном виде.

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Отмечают 50-летие «Песняров» тесным кругом. Фото: Из личного архива

- «Беловежская пуща»?

- И «Беловежская пуща», и некоторые другие.

- А вам легко сейчас петь «Беловежскую пущу»? Она же «высокая».

- Да, она «высокая», поется тяжело. А что делать? Голоса не вечные, они стираются, связки не выдерживают. Я это слышу, и что-то мы тогда придумываем, чтобы сохранить в первозданном виде песню, которая уже глубоко в людях живет.

О РАБОТЕ

- Как сейчас выглядит ваш гастрольный график?

- Выступаю и в составе группы «Белорусские песняры», и сольно. Есть еще такой интересный российский состав «Мы из СССР», там собрались музыканты из разных групп - «Белый орел», «Пламя», «Красные маки», «Лейся, песня», кто-то с Барыкиным работал. Я с ними тоже выступаю. График плотный, иногда приходится просить прощения у ребят и срываться к «Белорусским песнярам», потом возвращаться… Тяжело: переезды, перелеты, но этого я как раз уже не боюсь, это у меня в подкорке. С другой стороны, работы стало меньше, конечно. И можно было бы заниматься домом, тут столько еще всего надо сделать, но очень не хочется растерять профессиональные навыки. Человек должен держать себя в форме, а для этого надо работать.

- То есть о пенсии спрашивать вас бессмысленно?

- Да. Не надо. Пока поется, пока могу хотя бы просто передвигаться, буду работать. Ну, естественно, надо следить за здоровьем. Никакого спиртного, курения. Гимнастика. Сейчас после концерта ребята идут на ужин, а я чаще всего отказываюсь. Кефирчик, телевизор, книга на ночь, утром сок. Хочу, чтобы моя гастрольная жизнь была похожа на мою нынешнюю домашнюю. Вставать в пять утра на самолет, да еще когда ты один на сцену выходишь, без ансамбля - в такой ситуации себя надо беречь. Я это всем советую.

О ЖИЗНИ

- Високосный год считается невезучим. Верите в приметы?

Не время для пенсии. Валерий Дайнеко - о «Песнярах», внуках, отдыхе и весне
Фото: Из личного архива

- Что касается високосного года, какой он подарочек принесет? Ну, уже случилось, все в таком напряжении от коронавируса… Но чего бояться? Я не мальчик уже. Конечно, надо остерегаться, но многие неприятности чаще всего преувеличены.

- Весну ощущаете?

- Мне кажется, весна началась месяц назад. Хочется уже зеленой травы, на рыбалку и грибы собирать. Это уникальный год, я не помню такой зимы. И во дворе машина снегоуборочная зачем-то стоит.

- А что еще у вас есть из техники в доме?

- Всякие смешные пылесосы, ветродувы, газонокосилка… Кое-что есть. Я строил дом для жизни, постарался, чтобы все было как можно удобнее. Я могу с телефона управлять котлом, включить его из Америки, прогреть. Дом у меня если не «умный», то точно «полуумный».

- И, наконец, каковы ваши творческие планы?

- Недавно вернулся с концерта в Кремле, послезавтра едем на съемки «Привет, Андрей», потом на гастроли, потом опять на концерт в Москву, потом Краснодар, Ростов… И так до 19 марта. А дальше посмотрим. Надо бы на массаж походить, но вот это как раз пока лень.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Дайнеко - один из самых узнаваемых голосов страны, исполнитель песен, любимых несколькими поколениями. Мы узнали, чем живет легенда белорусской и советской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт об указе № 70: проблемы у всех, а поддерживают некоторых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика