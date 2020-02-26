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Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США

26.02.2020 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США
globallookpress.com

«АиФ» разбирается в вопросах с помощью эксперта.

- Демократы хотели объявить Трампу импичмент. Значит ли это, что американского президента в обществе не жалуют?

Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту
- Сам факт начала процедуры импичмента не говорит о «плохом» отношении к Трампу в обществе в целом. Это скорее политическая акция демократов, заранее обречённая на провал. Для того чтобы сместить Дональда Трампа, им нужно было набрать не менее двух третей голосов сенаторов, тогда как сенат в целом контролируют их соперники республиканцы, - утверждает политолог, доктор исторических наук, глава Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей РУСАКОВИЧ. - США и весь мир находятся на переломном этапе. Всё более важную роль начинают играть национально-ориентированные элиты. В мировой политике при решении проблем просматривается очевидная ставка на силу, все более-менее крупные государства готовы жестко отстаивать свои национальные интересы. К тому же доминирование коллективного Запада ослабевает, усиливается роль Китая, Индии, России, Турции. В такой ситуации Трамп представляется своим гражданам лидером нового поколения руководителей, который пытается переформатировать интересы США на внутреннем и внешнем рынках, придать им новый импульс и наполнение. Как свидетельствует история, такие лидеры никогда не получают однозначного одобрения общества. Однако бесспорно то, что Трамп показал себя сильным политиком. Он выполнил многие свои обещания, например, добился экономического роста в США, сумел добиться сделки с Китаем, пересмотрел отношения с Евросоюзом, консолидировал расходы на оборону в рамках НАТО. Поэтому Трамп пользуется серьёзной поддержкой среди тех граждан США, которые традиционно голосуют за республиканцев.

- Смогут ли демократы выставить к президентским выборам, которые состоятся 3 ноября 2020 года, сильного оппонента Трампу?

- Демократы до сих пор не могут переосмыслить своё поражение на предыдущих выборах. Они подошли к началу текущей президентской кампании в разобщённом состоянии, не имея чёткой программы и сильного кандидата. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, Трамп, скорее всего, разбил бы их наголову.

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- Как бы вы охарактеризовали отношения официальных Минска и Вашингтона?

Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США Помпео: США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%
- В последние пять лет в международных отношениях на первый план выдвинулись вопросы безопасности. Беларусь продемонстрировала свою приверженность стабильности в регионе. Минск позиционирует себя как надёжный игрок, выполняющий свои обязательства. Запад поддерживает нашу позицию в отношении урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, с пониманием воспринимает белорусские инициативы по обновлению диалога по безопасности, сближению интеграционных союзов. Важным аспектом в позиции Запада является поддержка независимости Беларуси. На этом фоне отношения Беларуси и США переживают стадию обновления. Недавний визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео открывает новую главу в истории двусторонних контактов. Например, после длительного перерыва к работе в Минске приступит посол США.

- Чего ждать белорусам в случае победы Трампа на выборах?

- Отношения Беларуси и США, скорее всего, сохранят позитивную динамику. Однако не стоит переоценивать результаты выборов и курс новой администрации США относительно официального Минска. Здесь слишком много составляющих. Не будем забывать, что Беларусь - военно-политический союзник России, которая находится в стадии политического конфликта с Западом и является потенциальным противником НАТО. В отношениях с США возможна активизация бизнес-сотрудничества, что повлечет за собой новые экономические проекты. Но бизнес идёт туда, где ему комфортно работать и где есть прибыль. Поэтому прогресс в двусторонних экономических отношениях во многом будет зависеть от того, что именно и на каких условиях мы сможем предложить американской стороне.

Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США Трамп рассказал о желании «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году

Комментарий эксперта

Отказ сената США от объявления импичмента Трампу прокомментировал декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей КАРАГАНОВ.

- Если Европа, Запад в целом продолжит терять позиции, то Америка при Трампе эти позиции сохранит. Он может сделать её сильнее в экономическом и военном отношении, хотя внутренне она останется разделённой.

Эксперт обращает внимание на продолжающееся разрушение стратегической стабильности в мире.

- Связано это, во-первых, с появлением целой обоймы новейших видов оружия, например, дронов. Во-вторых, США сегодня находятся в состоянии глубочайшего морального и политического кризиса. Страна в таком состоянии всегда опасна, особенно если она супервооружённая.

В-третьих, рушится вся система договоров о контроле над вооружениями. Наконец, катастрофически упало качество элит, принимающих военно-политические решения. Во многих странах элиты просто потеряны.

 
Теги: Минск
 
 
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