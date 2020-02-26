Что нам Трамп? Чего ждать Беларуси от переизбрания президента США

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» разбирается в вопросах с помощью эксперта.

- Демократы хотели объявить Трампу импичмент. Значит ли это, что американского президента в обществе не жалуют?

- Смогут ли демократы выставить к президентским выборам, которые состоятся 3 ноября 2020 года, сильного оппонента Трампу?

- Демократы до сих пор не могут переосмыслить своё поражение на предыдущих выборах. Они подошли к началу текущей президентской кампании в разобщённом состоянии, не имея чёткой программы и сильного кандидата. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, Трамп, скорее всего, разбил бы их наголову.

Новая глава

- Как бы вы охарактеризовали отношения официальных Минска и Вашингтона?

- Чего ждать белорусам в случае победы Трампа на выборах?

- Отношения Беларуси и США, скорее всего, сохранят позитивную динамику. Однако не стоит переоценивать результаты выборов и курс новой администрации США относительно официального Минска. Здесь слишком много составляющих. Не будем забывать, что Беларусь - военно-политический союзник России, которая находится в стадии политического конфликта с Западом и является потенциальным противником НАТО. В отношениях с США возможна активизация бизнес-сотрудничества, что повлечет за собой новые экономические проекты. Но бизнес идёт туда, где ему комфортно работать и где есть прибыль. Поэтому прогресс в двусторонних экономических отношениях во многом будет зависеть от того, что именно и на каких условиях мы сможем предложить американской стороне.

Комментарий эксперта

Отказ сената США от объявления импичмента Трампу прокомментировал декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей КАРАГАНОВ.

- Если Европа, Запад в целом продолжит терять позиции, то Америка при Трампе эти позиции сохранит. Он может сделать её сильнее в экономическом и военном отношении, хотя внутренне она останется разделённой.

Эксперт обращает внимание на продолжающееся разрушение стратегической стабильности в мире.

- Связано это, во-первых, с появлением целой обоймы новейших видов оружия, например, дронов. Во-вторых, США сегодня находятся в состоянии глубочайшего морального и политического кризиса. Страна в таком состоянии всегда опасна, особенно если она супервооружённая.

В-третьих, рушится вся система договоров о контроле над вооружениями. Наконец, катастрофически упало качество элит, принимающих военно-политические решения. Во многих странах элиты просто потеряны.