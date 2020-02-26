Анатолий Турков: «Я всегда был слишком принципиальный»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Другого человека, который внес бы такой вклад в развитие белорусской культуры, сохранение ее истоков и духовности, в нашем районе, пожалуй, и не найти. В каждой его работе, будь то линогравюра, картина или деревянная скульптура, в каждом организованном им пленэре звучит тема тихой, искренней, без пафоса, любви к малой родине. Анатолий Турков, член Белорусского Союза мастеров народного творчества, Народный мастер Республики Беларусь, председатель общественного

объединения любителей искусств региона «Беловежская пуща» и Брестчины «ТУР», родился и вырос в Каменце, и все прожитые им 70 лет крепко вплетены в историю жизни нашего района.

Родом из детства

В семье Турковых к своим корням относятся бережно и трепетно. Жалеют лишь, что мало знают отцовскую линию. Савелий Меркулович Турков подростком потерял родителей: маму убила молния, отец погиб в первый день войны. Савелий был призван на фронт, воевал, был ранен. Судя по именам в их роду, возможно, происходил из староверов, переехавших на Витебщину из России. После вой­ны осел в наших краях. Здесь и встретил свою любовь – Надежду Николаевну Кузьмич, родом из Тростяницы, из семьи крепких крестьян. В 1947 году они поженились и стали строить дом в Каменце. Через год родилась старшая дочка Лена. Еще через год – Анатолий. Всего Савелий и Надежда родили, вырастили и воспитали шестерых детей.



Севелий и Надежда Турковы с первенцами — Леной и Толей



Жили, как и многие в пос­левоенные годы, бедно и тяжело, и родители с малых лет приучали детей к труду, а старших – заботиться о младших. Держали хозяйство: корову, лошадь, птицу. Мама договаривалась с соседями, у которых тоже были коровы, и Лена с Толиком по очереди (в начальных классах они учились в разные смены) пасли их на выгоне. Соседи расплачивались с юными пастухами кто салом, кто поношенной одеждой, и это было большим подспорьем для семьи Турковых.

После 3-го класса родители отдали Анатолия в Высоковскую школу-интернат, а через год туда же – и младшего сына. Там Толя Турков активно занимался спортом (ходил в секции по легкой атлетике и баскетболу) и играл в духовом оркестре. Музыкантам, единственным в интернате, выдавались белые рубашки, и они сразу выделялись среди других детей. «Большие репетиции проходили в парке на сцене по воскресеньям, – вспоминает Анатолий. – Мы шли туда сразу после завтрака. Начинали играть, и на звуки оркестра со всех улочек города сходились люди. Сидели на лавках перед сценой, танцевали, кружились парами… Я помню эти воскресенья до последнего мгновения. Они были наполнены светом и радостью».

Именно там, в Высоком, он начал рисовать. Уходил в парк, делал наброски карандашом, пытался поймать игру света и тени. Позже сам для себя искал ответ на вопрос «почему?» В роду, по крайней мере, по материнской линии, точно художников не было. Возможно, повлияла встреча с Федором Ивановичем Дорошевичем. Известный уже художник, в то время преподававший в теат­рально-художественном институте в Минске, приезжал в родительский дом в Каменце каждое лето. Мальчишки по дороге на речку иногда забегали к нему попить воды: прямо во дворе у Дорошевича бил родник и рядом висела кружка. Анатолию страшно нравилось наблюдать, как художник рисовал. Он садился тихо в сторонке и, не отводя глаз, смотрел, как ложатся на холст краски – мазок за мазком. Федор Иванович не гонял любопытного мальчишку, вел с ним разговоры, поил чаем…

Спустя много лет Анатолий Турков организует первый пленэр художников памяти Федора Дорошевича, который потом станет традиционным, а семья знаменитого живописца подарит ему несколько картин мастера с видом из окна его мастерской в Каменце.

От грузчика до сварщика

Старшие классы Анатолий заканчивал уже в Каменце. Активно занимался гандболом, волейболом, баскетболом и многоборьем. Вообще со спортом дружил очень долго – до 44 лет выступал на соревнованиях за сборную района. А самое главное – он записался в изостудию к Дмитрию Ивановичу Дощику, который научил его не только азам живописи, но и видеть окружающий мир глазами художника, вычленяя самое главное и самое важное.



Однако связать свою жизнь с творчеством у него получилось не сразу. После школы хотел поступать на архитектора в БИСИ, но забрал документы, когда понял, что родителям просто не вытянуть двух студентов (старшая, Лена, тоже в тот год поступила) при четырех других детях. Не имея никакой специальности за плечами, пошел работать грузчиком. Потом подался в ПМК сельхозтехники учеником сварщика. Отслужил два года в армии и вернулся туда же. По вечерам играл на гитаре с ансамблем в ресторане. На живую музыку сюда собиралась масса народа – к 7 часам вечера уже не было ни одного свободного столика. Конец этой ресторанной истории положила Галя, с которой они пос­ле семи с половиной лет встреч (вначале Галя училась на биб­лиотечном факультете института культуры, потом Анатолию надо было заработать деньги на свадьбу) наконец-то расписались. «Или я, или гитара», – поставила ультиматум молодая жена. Турков сделал очевидный выбор и к гитаре больше принципиально даже не прикасался.

Вернуться к занятию творчеством помогли старые друзья, с которыми он ходил в изостудию. Вася Обламский после института вернулся архитектором в Каменец, Саша Лыщик, закончивший театрально-художественный институт, приехал работать в районную художественную мастерскую. Вот в эту мастерскую они и зазывали Туркова на два голоса. Тот долго не соглашался: надо было содержать свою семью и помогать сестрам, а зарплату сварщику, который не сходил с Доски почета, платили хорошую. Сделал лишь накануне празднования 700-летия Каменца, когда рук катастрофически не хватало, монументальный памятный знак в честь этого события (помните, стоял на месте нынешнего у фонтана?) и въездной знак на границе Каменецкого и Брестского районов, что до сих пор стоит по дороге на Брест между Турной и Чернавчицами. И все это – в свободное от основной работы время. Работа сварщика Анатолию нравилась, да­же в институт сварки хотел поступать: читал много специальной литературы, применял инновационные по тем временам методы, перевыполнял план и был на самом хорошем счету у начальства. Да случилось одна маленькая ситуация, которая все изменила. «Я всегда был слишком принципиальным», – смеется, вспоминая, Анатолий Савельевич. На следующий день после этой «ситуации» он написал заявление на увольнение – и пришел работать в районную художественную мастерскую, возглавлял которую 14 лет «с хвостиком».

В творчество с головой

Это был очень насыщенный период: 30-летие и 40-летие Победы, благоустройство памятников и территорий населенных пунктов, установка малых архитектурных форм… Художественные мастерские были завалены заказами под завязку. Именно в те годы бы­ли созданы памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны в Каменце, деревнях Тростяница, Подбела, Минковичи, Седруж, в Прусковском лесу и много где еще, а скорбный и эмоционально сильный монумент в сожженной деревне Лески (макет этого монумента до сих пор хранится в мастерской Анатолия Савельевича) вошел в перечень лучших памятников Беларуси.

Его труд за то время отмечен многими наградами и благодарностями, в том числе – Почетной грамотой Министерства культуры и Союза художников СССР. А в 1985 году Турков стал победителем Всесоюзного конкурса по оформлению райцентров к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, за что был награжден двухнедельной поездкой на ВДНХ в Москву.

Но к концу 80-х Союз ССР уже начал трещать по швам, финансирования не хватало, и художественные мастерские в райцентрах стали закрываться. Зато получило развитие кооперативное движение. И Турков очень органично в него «влился», создав в 1989 г. художественный кооператив «Узор». Взял в аренду пустующую котельную ЖКХ, полгода вычищал ее от хлама, потом пригласил людей – и работа закипела. В «Узоре» собрались 12 человек, и работы у них было – выше крыши. Делали памятники, оформляли интерьеры домов культуры и клубов, устанавливали резные информационные стенды и декоративные колодцы… Принципиальный Турков с первого дня установил правило: никаких расчетов наличными деньгами, работаем прозрачно, только по перечислению… Но зарплаты в кооперативе были хорошие, и никто из людей не возражал…

Кооперативная идиллия закончилась спустя два года с небольшим. До этого времени законодательство требовало от кооператива уплаты налога раз в год. Эту сумму Турков держал в уме и на конец года ее накапливал. И тут вдруг, как раз к концу года, вышел указ, который задним числом увеличил сумму налога вдвое. Таких денег на счету «Узора» не оказалось, и он в одночасье стал банкротом, задолжавшим государству энную сумму денег. Анатолий собрал общее собрание и объявил людям: чтобы уплатить налог, вый­ти на ноль и начать все сначала, 12 работникам кооператива на­до месяц поработать бесплатно. Естест­венно, не согласился никто – люди написали заявления на увольнение. Чтобы рассчитаться с государством, Турков оформил в кооператив своих жену и дочку и стал работать на три ведомос­ти, пропадая в мастерской день и ночь. Через полгода ему удалось погасить долг. Только тогда он написал заявление о закрытии кооператива.

«Ты прямо патологически честен», – сказал ему тогда один из друзей.

Впрочем, без работы талантливый самоучка не остался – его пригласили художником в районное ЖКХ. Коммунальные службы занимались художест­венным оформлением Каменца и Высокого, много лет размещали заказы в районной художественной мастерской, потом в кооперативе – словом, сотрудничество показалось взаимовыгодным. Так и получилось. В ЖКХ Анатолий Турков проработал 17 лет – вплоть до своего выхода на пенсию в 2009 году.

Музыка, застывшая в дереве

Собственно, тогда и началось его увлечение деревянной парковой скульптурой. В 2000-м Анатолий почти случайно попал на международный пленэр по парковой скульптуре в Польше – и загорелся новым для себя видом искусства. До этого он работал с деревом, но в плане малых архитектурных форм и пластики: вырезал небольшие фигурки (статуэтки, маски и т. д.) и вместе с Владимиром Чиквиным возил их в Польшу: художественные галереи Варшавы и Белостока охотно брали их на реализацию, а Анатолий строил дом, и деньги нужны были позарез. Там он, вооруженный лишь топором да парой стамесок, попробовал сделать парковую скульптуру и понял, что ему это страшно нравится. Купить «настоящий» инструмент –электропилу – смог позволить себе лишь через несколько лет. Но приглашения на пленэры разного уровня посыпались сразу, и он стал активным их участником.

С тех пор он сделал около 200 скульптур. Их можно увидеть в Беларуси и России, Польше и Германии – в парках и на площадях, перед музеями и театрами, на частных усадьбах и в агротуристических комплексах. Его руками воссозданы в дереве образы Евфросинии Полоцкой и Тадеуша Костюшко, Барбары Гамшей и Михала Огинского, деда Тарасюка с хутора Стойлы и Тихона Протосовицкого из «Пинской шляхты». И множество собирательных образов, подсмотренных в сельской глубинке, – смешных, трагических, трогательных, в которых запечатлена вся наша жизнь.

Поднять флаг семьи!

И все-таки на первом месте для него всегда была семья. И это не только его Галя, сын Дмитрий и дочь Татьяна и трое внуков. Это все Турковы, шес­теро детей Савелия и Надежды, со всеми их женами-мужьями, детьми и внуками. «Нас сейчас 51 человек», – с гордос­тью говорит Анатолий Савельевич. С детства приученные заботиться друг о друге, они и сейчас очень дружны между собой. Время от времени все собираются на родительской усадьбе, где сейчас живет со своей семьей младшая из сестер Анатолия. Когда не стало мамы (она ушла из жизни рано, через 12 лет после от­ца), на семейном совете было решено: родительский дом ни в коем случае не продавать. Все шестеро тогда взяли отпуск и достроили его так, как хотела мама, да не ус­пела. А потом предложили переехать в него той, у которой своего жилья еще не было.



Уже взрослый Анатолий с Галиной и Танюшей

Так и получилось. Теперь в этой усадьбе проходит их День семьи, на который съезжаются все-все. К такому событию готовится специальная программа для детей и взрослых, каждая семья готовит свою «визитную карточку» о том, что у них за это время случилось, разыгрываются целые спектакли. У них есть свои семейные герб и флаг, и День семьи начинается с торжест­венного подъема флага. По давней традиции его поднимают на флагштоке самый старший член семьи и самый младший из мужчин, продолжатель фамилии Турковых. Творческие люди, одним словом!

А когда родные люди разъезжаются, Анатолий Турков вновь возвращается в творческую мастерскую, без которой просто не мыслит своей жизни…





Анатолий Турков — почетный гражданин Каменецкого района.























Елена ТРИБУЛЕВА.