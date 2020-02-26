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Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской

26.02.2020 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской

Бедная дворянка

В советской историографии Надежда Крупская упоминалась исключительно в статусе «жены и соратницы» Владимира Ленина. В постсоветский период по причине этого же статуса она подвергалась издёвкам и оскорблениям со стороны всевозможных «обличителей» и «ниспровергателей».

Кажется, ни тех, ни других не интересовала личность этой незаурядной женщины, вся жизнь которой была окрашена в трагические тона.

Она родилась 26 февраля 1869 года в Санкт-Петербурге в обедневшей дворянской семье. Педагогический класс гимназии Наденька окончила с золотой медалью и поступила на Высшие женские курсы, но проучилась там всего лишь год.


Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской
Надежда Крупская, 1895 год. Фото: www.globallookpress.com

Отец Нади был близок с участниками движения народовольцев, поэтому неудивительно, что девушка с юности заразилась левыми идеями, из-за чего очень быстро оказалась в списках «неблагонадёжных».

Отца не стало в 1883 году, после чего Наде с матерью пришлось особенно туго. Девушка зарабатывала на жизнь частными уроками, одновременно преподавая в Петербургской воскресной вечерней школе для взрослых за Невской заставой.

И без того не самое хорошее здоровье Надежды сильно пострадало в годы, когда она бегала от ученика к ученику по сырым и холодным улицам Петербурга. Впоследствии это отразится на судьбе девушки трагическим образом.

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Партийная красавица

С 1890 года Надежда Крупская являлась членом марксистского кружка. В 1894 году в кружке она и познакомилась со «Стариком» — такую партийную кличку носил молодой и энергичный социалист Владимир Ульянов. Острый ум, блестящее чувство юмора, великолепное ораторское мастерство — в Ульянова влюблялись многие революционно настроенные барышни.

Позднее напишут, что будущего вождя революции в Крупской привлекла не женская красота, которой не было, а исключительно идейная близость.

Это не совсем так. Безусловно, главным объединяющим началом для Крупской и Ульянова стала политическая борьба. Однако правда и то, что влекла Владимира к Наде и женская красота.

Она была очень привлекательна в молодые годы, но эту красоту у неё отняло страшное аутоиммунное заболевание — базедова болезнь, поражающая женщин в восемь раз чаще, чем мужчин, и известная также под другим названием — диффузный токсический зоб. Одно из самых ярких её проявлений — выпученные глаза.



Фото: www.globallookpress.com

Надежде заболевание досталось по наследству и уже в юности проявлялось в вялости и регулярных недомоганиях. Частые простуды в Петербурге, а затем тюрьма и ссылка привели к обострению болезни.

В конце XIX – начале XX века эффективных способов борьбы с этим заболеванием ещё не было. Надежде Крупской базедова болезнь искалечила всю жизнь.

Работа вместо детей

В 1896 году Надежда Крупская оказалась в тюрьме как активистка созданного Ульяновым «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Сам лидер «Союза» к тому времени уже оказался в тюрьме, откуда и попросил руки Надежды. Она согласилась, но её собственный арест отложил свадьбу.

Поженились они уже в Сибири, в Шушенском, в июле 1898 года.

У Ульянова и Крупской не было детей, от того и появлялись домыслы — Надежда была фригидна, Владимир не испытывал к ней влечения и т. д.

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Всё это глупости. Отношения супругов как минимум в первые годы носили полноценный характер, и о детях они задумывались. Но прогрессирующая болезнь лишила Надежду возможности стать матерью.

Эту свою боль она наглухо закрыла в сердце, сосредоточившись на политической деятельности, став главным и самым надёжным помощником своего мужа.

Соратники отмечали фантастическую работоспособность Надежды — все годы рядом с Владимиром она обрабатывала огромный объём корреспонденции, материалов, вникая в совершенно различную проблематику и успевая одновременно заниматься написанием собственных статей.

Она была рядом с мужем и в ссылке, и в эмиграции, помогала ему в самые сложные минуты. Между тем её собственные силы подтачивала болезнь, из-за которой её внешность становилась всё более уродливой. Каково было переживать Надежде всё это, знала лишь она.


Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской
Владимир Ленин и Надежда Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой в Горках. Август – сентябрь 1922 год. Фото: www.russianlook.com

Любовно-партийный треугольник

Надежда отдавала себе отчёт, что Владимир может увлечься другими женщинами. Так и случилось — у него вспыхнул роман с ещё одной соратницей по борьбе, Инессой Арманд.

Эти отношения продолжились и после того, как в 1917 году политэмигрант Владимир Ульянов превратился в лидера Советского государства Владимира Ленина.

История о том, что Крупская будто бы ненавидела соперницу и всю её семью, является вымыслом. Надежда всё понимала и неоднократно предлагала мужу свободу, даже готова была сама уйти, видя его колебания.

Но Владимир Ильич, делая непростой не политический, а жизненный выбор, остался с женой.

Это трудно понять с точки зрения простых бытовых отношений, но Инесса и Надежда оставались в хороших отношениях. Их политическая борьба стояла выше личного счастья.

Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской
Инесса Арманд, 1914 год. Фото: Public Domain

Инесса Арманд умерла от холеры в 1920 году. Для Ленина эта смерть стала тяжёлым ударом, и пережить его помогла Надежда.

В 1921 году тяжёлая болезнь сразила самого Ленина. Полупарализованного мужа Надежда возвращала к жизни, используя весь своей педагогический талант, заново обучая говорить, читать и писать. Ей удалось почти невозможное — вновь вернуть Ленина к активной деятельности. Но новый инсульт свёл все усилия на нет, сделав состояние Владимира Ильича практически безнадёжным.

Жизнь после Ленина

После смерти мужа в январе 1924 года работа стала единственным смыслом жизни Надежды Крупской. Она много сделала для развития в СССР пионерской организации, женского движения, журналистики и литературы. В то же время она полагала вредными для детей сказки Чуковского, критически отзывалась о педагогической системе Антона Макаренко.

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Словом, Надежда Константиновна, как и все крупные политические и государственные деятели, была человеком противоречивым и неоднозначным.

Беда была ещё и в том, что Крупскую, талантливого и умного, самодостаточного человека, в СССР многие воспринимали исключительно как «жену Ленина». Этот статус, с одной стороны, вызывал всеобщее уважение, а с другой — подчас пренебрежение к личной политической позиции Надежды Крупской.

Значимость противостояния Сталина и Крупской в 1930-х годах явно преувеличивается. Надежда Константиновна не имела достаточных рычагов влияния, чтобы представлять для Иосифа Виссарионовича угрозу в политической борьбе.

«Партия любит Надежду Константиновну не за то, что она великий человек, а потому, что она близкий человек великого нашего Ленина», — эта однажды сказанная с высокой трибуны фраза очень точно определила положение Крупской в СССР 1930-х годов.

Смерть на юбилее

Она продолжала работать, писала статьи по педагогике, воспоминания о Ленине, тепло общалась с дочерью Инессы Арманд. Внука Инессы она считала своим внуком. На склоне лет этой одинокой женщине явно не хватало простого семейного счастья, которого лишили её тяжёлая болезнь и политическая борьба.


Во имя революции. Личная трагедия Надежды Крупской
Клавдия Николаева и Надежда Крупская в Архангельском, 1936 год. Фото: Public Domain

26 февраля 1939 года Надежда Константиновна Крупская отпраздновала своё 70-летие. На торжество к ней собрались старые большевики. Сталин прислал в подарок торт — всем было известно, что соратница Ленина любила сладкое.

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Этот торт станет потом причиной обвинений в адрес Сталина в убийстве Крупской. Но на самом деле торт ела не только Надежда Константиновна, да и сам подобный сюжет выглядит как-то уж слишком нереалистично.

Через несколько часов после торжества Крупской стало плохо. У Надежды Константиновны диагностировали острый аппендицит, который вскоре перешёл в перитонит. Её доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Местом упокоения Надежды Константиновны Крупской стала ниша Кремлёвской стены.

Всю свою жизнь она посвятила мужу, революции и построению нового общества, никогда не ропща на судьбу, лишившую её простого женского счастья.

 
 
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Супруга Ленина готова была предоставить ему свободу, однако Ильич не принял подобную жертву.
 
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