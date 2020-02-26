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Минский концерт Тилля Линдеманна из Rammstein хотят сорвать – из-за его нового порноролика

26.02.2020 15:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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4 марта 2020 года в Минске собираются дать концерт участники проекта Lindemann – вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн и инструменталист Питер Тагтгрен. Это событие импонирует не всем: на сайте «Удобный город» запустили петицию с требованием отменить выступление музыкантов. Причина – свежее по-настоящему скандальное видео Линдеманна с элементами порно.

Если пропустили, то новый клип Линдеманна на песню «Till the End» из альбома «Na Chui» действительно наделал много шума. Ролик вышел 14 февраля; в нем русские девушки занимается сексом друг с другом и с Тиллем – из-за содержания клип не появился в официальных аккаунтах певца в соцсетях, зато попал на один из порносайтов. 

18 февраля пользователи сообщества «Двач» опубликовали список страниц актрис в инстаграме и «ВКонтакте» – к некоторым приложили описания сцен, в которых они участвовали. Юзеры также выяснили, что само видео снималось в Санкт-Петербурге. После этого в адрес десятков девушек началась большая кампания травли: они стали получать сотни сообщений с оскорблениями и угрозами. Сейчас большинство актрис удалили или закрыли настройками приватности свои профили в соцсетях, а в интервью они говорят, что опасаются за свою безопасность.

В электронном обращении, составленном беларусами, претензии направлены на «ужасное отношение» фронтмена Rammstein к русским женщинам. «Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну, и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам», – пишут авторы петиции. Правда, на данный момент их инициативу разделили лишь десять человек. Спустя сутки обращение направят в Министерство культуры – мы проследим, как ответят чиновники.

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта 2020 года в Минске собираются дать концерт участники проекта Lindemann – вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн и инструменталист Питер Тагтгрен. Это событие...
 
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