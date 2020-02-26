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От Кеннеди до Вашингтона. У кого из президентов США денег куры не клевали

26.02.2020 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

От Кеннеди до Вашингтона. У кого из президентов США денег куры не клевали
Фото из открытых источников

Вскоре после своего избрания на пост президента Дональд Трамп в интервью СМИ заявил, что отказывается от заработной платы. На тот момент он даже не знал, о какой сумме идёт речь. Когда ему сказали, что оклад хозяина Белого дома составляет приблизительно 400 000 долларов в год, он заверил, что ему хватило бы и одного доллара.

ТРАМП

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Трамп может себе это позволить. Ведь он ни много ни мало - самый богатый президент США в истории этой страны. Сегодня его состояние, по данным Forbes, превышает 3,1 миллиарда долларов. Эти деньги Трамп заработал, управляя строительным бизнесом. В его активе недвижимость, гольф-клубы, даже курорты. Справедливости ради: Трамп начинал не с нуля. Он вообще не из бедной семьи. На старте своей предпринимательской карьеры будущий американский лидер уже имел хороший капитал. Правда, данные о его размере разнятся. Называются самые разные суммы в диапазоне от 1 до 430 млн долларов.

Семья Трампа ведёт роскошную жизнь. Так, на вечеринке в честь встречи 2020 года супруга президента Мелания появилась в «скромном» чёрном платье в пол от Givenchy стоимостью 4700 долларов.

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Кеннеди

До Трампа 35-й президент США Джон Кеннеди считался богатейшим лидером из числа тех, кто стоял во главе Штатов. Состояние Кеннеди достигало 1,1 миллиарда долларов. Свой капитал он получил от отца Джо, а последний в свою очередь «сделал» деньги на банковской и инвестиционных сферах. Как мы знаем, никакое состояние не смогло уберечь Кеннеди от пули, трагически прервавшей его жизнь 22 ноября 1963 года.

Вашингтон

Первый президент США Джордж Вашингтон владел суммой примерно в 590 млн долларов. Для человека, жившего в XVIII веке, это просто-таки заоблачный капитал.

Вашингтон унаследовал доходную плантацию от сводного брата, также хорошие деньги он зарабатывал во времена президентства. Так, его зарплата в 1789 году была равносильна 2% общего бюджета Штатов.

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Претендент Блумберг

В числе потенциальных кандидатов на пост президента на грядущих выборах - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. По сравнению с его доходами все вышеобозначенные капиталы меркнут. В кармане Блумберга около 63 млрд долларов. Это примерно в 20 раз больше, чем у Трампа, в 57 раз больше, чем было у Кеннеди, и в 107 раз больше, чем когда-то имел Вашингтон.

 
 
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Фото из открытых источников Вскоре после своего избрания на пост президента Дональд Трамп в интервью СМИ заявил, что...
 
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