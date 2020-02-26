В колледжах Минской области в 2020 году начнут обучать по двум новым специальностям

Источник материала: Единство

Специальность "ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве" появится в Марьиногорском государственном ордена "Знак Почета" аграрно-техническом колледже имени В.Е.Лобанка. Заказ на специалистов с такими знаниями оформили 10 сельскохозяйственных организаций области.

Организации гостиничных услуг начнут обучать в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже. О потребности в работниках такого профиля заявили 13 санаторно-курортных организаций, гостиниц и других объектов региона, оказывающих гостиничные услуги.

В минувшем году впервые принимались документы на обучение по квалификациям "литейщик пластмасс" и "сборщик изделий из пластмасс" в Червенском профессиональном строительном лицее, "кровельщик по металлическим кровлям" в Молодечненском государственном колледже. На уровне среднего специального образования приняли первых учащихся по специальности "визуальныймерчендайзинг" в Минском государственном областном колледже.

БЕЛТА