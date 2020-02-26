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В Германии число пострадавших от наезда на толпу выросло до 61 человека
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен возросло до 61, среди них – 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возраст получивших травмы – от 2 до 85 лет. Ранее предполагалось, что водитель машины во время инцидента мог быть в состоянии алкогольного опьянения, однако результаты проверки опровергают эту информацию. Был ли мужчина под воздействием запрещённых веществ, выясняется.
Напомним, инцидент произошёл 24 февраля. Автомобиль протаранил группу людей во время карнавального шествия.
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Новости Германии. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен возросло до 61, среди них – 20 детей, сообщили в...
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