Samsung Galaxy Fold 2 рассекретили до анонса

Источник материала: Tut.by

Ресурс AndroidHeadlines рассекретил первые особенности о следующей версии смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold 2.



На фото оригинальный Galaxy Fold

Источники сообщают: форм-фактор устройства останется прежним — аппарат все также будет включать большой раскладывающийся гибкий дисплей с внутренней стороны и «классический» миниатюрный с внешней.

Самое больше изменение — поддержка стилуса S Pen (его, видимо, поместят в корпус). Этого получится добиться за счет использования ультратонкого стекла, а не пластика, как в оригинальном Galaxy Fold. Кроме того, обновится система основных камер — ее позаимствуют у нынешнего Samsung Galaxy S20+.

Другие характеристики девайса пока держатся в секрете. Но предположительное время анонса уже известно. Скорее всего, Galaxy Fold 2 представят одновременно с линейкой аппаратов Galaxy Note 20 в августе.

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