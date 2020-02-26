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Samsung Galaxy Fold 2 рассекретили до анонса

26.02.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресурс AndroidHeadlines рассекретил первые особенности о следующей версии смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold 2.


На фото оригинальный Galaxy Fold

Источники сообщают: форм-фактор устройства останется прежним — аппарат все также будет включать большой раскладывающийся гибкий дисплей с внутренней стороны и «классический» миниатюрный с внешней.

Самое больше изменение — поддержка стилуса S Pen (его, видимо, поместят в корпус). Этого получится добиться за счет использования ультратонкого стекла, а не пластика, как в оригинальном Galaxy Fold. Кроме того, обновится система основных камер — ее позаимствуют у нынешнего Samsung Galaxy S20+.

Другие характеристики девайса пока держатся в секрете. Но предположительное время анонса уже известно. Скорее всего, Galaxy Fold 2 представят одновременно с линейкой аппаратов Galaxy Note 20 в августе.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
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Предположительное время анонса смартфона уже известно.
 
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