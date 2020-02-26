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Samsung Galaxy Fold 2 рассекретили до анонса
Источник материала: Tut.by
Ресурс AndroidHeadlines
Источники сообщают: форм-фактор устройства останется прежним — аппарат все также будет включать большой раскладывающийся гибкий дисплей с внутренней стороны и «классический» миниатюрный с внешней.
Самое больше изменение — поддержка стилуса S Pen (его, видимо, поместят в корпус). Этого получится добиться за счет использования ультратонкого стекла, а не пластика, как в оригинальном Galaxy Fold. Кроме того, обновится система основных камер — ее позаимствуют у нынешнего Samsung Galaxy S20+.
Другие характеристики девайса пока держатся в секрете. Но предположительное время анонса уже известно. Скорее всего, Galaxy Fold 2 представят одновременно с линейкой аппаратов Galaxy Note 20 в августе.
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:
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