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Горецкий лесхоз стал вторым в области

26.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На заседании итоговой коллегии Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения рассматривались итоги деятельности за прошлый год. Горецкий лесхоз занял второе место.

 

Горецкий лесхоз стал вторым в области

Главный инженер Александр Ткачев, инженер-лесопатолог Диана Лавринович, директор Владимир Сиротин, инженер по лесопользованию Юлия Шабловская, главный лесничий Алексей Зуенок. Фото Михаила Левцова

 

Заместитель директора Горецкого лесхоза Олеся Закурдаева рассказала, что на заседание были приглашены руководство и главные специалисты лесхозов объединения. Перед присутствующими выступил генеральный директор МГПЛХО Владимир Раевский. Он рассказал о работе за отчетный период, проанализировал основные недостатки и проблемы, акцентировал внимание на перспективах.

В торжественной обстановке провели церемонию награждения лучших организаций и тружеников. Почетно, что в соревновании за выполнение показателей социально-экономического развития отрасли среди учреждений области Горецкий лесхоз занял второе место. Его директору Владимиру Сиротину под аплодисменты коллег
Владимир Раевский вручил Дип­лом.

По итогам 2019-го выручка от реализации продукции в Горецком лесхозе составила 12877 тыс. руб. Это 100% к плану и 109,4% к соответствующему прошлогоднему периоду. В 2020-м поставлена задача по этому показателю — не менее 13245 тыс. руб.

Получена прибыль от реализации продукции 2454 тыс. руб. Рентабельность — 23,5% при плане 15% и 30,5% к аналогичному периоду 2018-го. По итогам работы за 2019 год было привлечено инвестиций в основной капитал на 4184 тыс. руб. Из них 73% пошло на приобретение машин и оборудования.

— Горецкий лесхоз ежегодно отмечают на коллегии с лучшей стороны. Стабильность и эффективность просто так не приходят. Это все благодаря слаженной работе нашего дружного коллектива, — подчеркнул Владимир Сиротин. — Все — от руководства и главных специалистов до работников ведущих профессий — ответственно подходят к своим должностным обязанностям, радеют за родное учреждение. Только таким образом можно достичь хороших результатов.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  На заседании итоговой коллегии Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения рассматривались итоги деятельности за прошлый...
 
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