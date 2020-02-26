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РОВД – как обезопасить себя от кражи
26.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Министерство внутренних дел Республики Беларусь решает задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности населения. На сегодняшний день одна из острых проблем в Беларуси — это кражи имущества граждан. Горецкий РОВД также проводит ряд комплексных мероприятий по профилактике данных деяний.
Главная цель — привлечь внимание общественности к проблеме защиты имущества граждан. Предметом посягательств является все что угодно: от продуктов питания и одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных денежных сумм.
Более половины краж из жилищ совершено путем свободного доступа. Большинство из них происходит по вине самих потерпевших. Хозяева, неосмотрительно оставляя открытой входную дверь и находясь при этом дома, дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в жилища и совершать хищения.
С целью предупреждения краж запомните несколько советов:
Наиболее действенным средством борьбы с кражами будет оборудование вашего жилья системой охранной сигнализации.
Если в отношении вас совершено преступление или вы стали очевидцем, просим незамедлительно сообщить в Горецкий РОВД по телефонам: 5-88-58, +375(29)320-51-23 (А1), +375(29)746-09-51 (МТС) или 102. Только сообща мы сделаем свою жизнь безопаснее!
Александр Барщевский, начальник ООПП Горецкого РОВД
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь решает задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности населения. На сегодняшний день одна из острых...
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