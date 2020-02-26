РОВД – как обезопасить себя от кражи

Источник материала: Горецкий вестник

Министерство внутренних дел Республики Беларусь решает задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности населения. На сегодняшний день одна из острых проблем в Беларуси — это кражи имущества граждан. Горецкий РОВД также проводит ряд комплексных мероприятий по профилактике данных деяний.

Главная цель — привлечь внимание общественности к проблеме защиты имущества граждан. Предметом посягательств является все что угодно: от продуктов питания и одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных денежных сумм.

Более половины краж из жилищ совершено путем свободного доступа. Большинство из них происходит по вине самих потерпевших. Хозяева, неосмотрительно оставляя открытой входную дверь и находясь при этом дома, дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в жилища и совершать хищения.

С целью предупреждения краж запомните несколько советов:

— не оставляйте ключи от жилища под ковриком, на электрощите и в почтовом ящике;

— при уходе из дома тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки;

— на время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам;

— укрепите сами или с помощью жилищных служб входную дверь в дом. Особое внимание обратите на усиление дверного косяка и самой коробки;

— позаботьтесь о степени надежности и секретности замка. Установите дополнительное запорное устройство на входную дверь. Оборудуйте ее глазком и цепочкой. Всегда пользуйтесь ими при открывании двери на звонок;

— в доме не запирайте на замок шкафы и ящики. Это в случае кражи предохранит мебель от повреждений;

— если вы потеряли ключи от жилья, немедленно оповестите об этом домашних и соседей. Обеспечьте присутствие в доме кого-либо из близких, как можно скорее смените замки на дверях. Не рекомендуется прикреплять к ключам от жилья никаких предметов, позволяющих определить их владельца;

— постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и перед входной дверью. Это позволит вам хорошо разглядеть в глазок лица посетителей;

— если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет. В случае сомнения попросите зайти в другое время, обратитесь к соседям, позвоните в милицию;

— знайте, что преступники чаще всего проверяют наличие хозяев в доме, квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в милицию обо всех подозрительных визитерах, бесцельно шатающихся по дачному товариществу, подъезду, а также о незнакомцах, выносящих вещи. Постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины, чтобы сообщить это прибывшему наряду милиции;

— решительно отказывайтесь от предложений незнакомцев погадать в вашем доме, перепеленать ребенка, напиться воды, заговорить от болезней. Такие способы проникновения часто заканчиваются кражей ценных вещей и денег. Немедленно сообщите о таких людях в милицию.

Наиболее действенным средством борьбы с кражами будет оборудование вашего жилья системой охранной сигнализации.

Если в отношении вас совершено преступление или вы стали очевидцем, просим незамедлительно сообщить в Горецкий РОВД по телефонам: 5-88-58, +375(29)320-51-23 (А1), +375(29)746-09-51 (МТС) или 102. Только сообща мы сделаем свою жизнь безопаснее!

Александр Барщевский, начальник ООПП Горецкого РОВД