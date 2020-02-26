ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РОВД – как обезопасить себя от кражи

26.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь решает задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности населения. На сегодняшний день одна из острых проблем в Беларуси — это кражи имущества граждан. Горецкий РОВД также проводит ряд комплексных мероприятий по профилактике данных деяний.

Главная цель — привлечь внимание общественности к проблеме защиты имущества граждан. Предметом посягательств является все что угодно: от продуктов питания и одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных денежных сумм.

Более половины краж из жилищ совершено путем свободного доступа. Большинство из них происходит по вине самих потерпевших. Хозяева, неосмотрительно оставляя открытой входную дверь и находясь при этом дома, дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в жилища и совершать хищения.

С целью предупреждения краж запомните несколько советов:
— не оставляйте ключи от жилища под ковриком, на электрощите и в почтовом ящике;
— при уходе из дома тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки;
— на время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам;
— укрепите сами или с помощью жилищных служб входную дверь в дом. Особое внимание обратите на усиление дверного косяка и самой коробки;
— позаботьтесь о степени надежности и секретности замка. Установите дополнительное запорное устройство на входную дверь. Оборудуйте ее глазком и цепочкой. Всегда пользуйтесь ими при открывании двери на звонок;
— в доме не запирайте на замок шкафы и ящики. Это в случае кражи предохранит мебель от повреждений;
— если вы потеряли ключи от жилья, немедленно оповестите об этом домашних и соседей. Обеспечьте присутствие в доме кого-либо из близких, как можно скорее смените замки на дверях. Не рекомендуется прикреплять к ключам от жилья никаких предметов, позволяющих определить их владельца;
— постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и перед входной дверью. Это позволит вам хорошо разглядеть в глазок лица посетителей;
— если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет. В случае сомнения попросите зайти в другое время, обратитесь к соседям, позвоните в милицию;
— знайте, что преступники чаще всего проверяют наличие хозяев в доме, квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в милицию обо всех подозрительных визитерах, бесцельно шатающихся по дачному товариществу, подъезду, а также о незнакомцах, выносящих вещи. Постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины, чтобы сообщить это прибывшему наряду милиции;
— решительно отказывайтесь от предложений незнакомцев погадать в вашем доме, перепеленать ребенка, напиться воды, заговорить от болезней. Такие способы проникновения часто заканчиваются кражей ценных вещей и денег. Немедленно сообщите о таких людях в милицию.

Наиболее действенным средством борьбы с кражами будет оборудование вашего жилья системой охранной сигнализации.

Если в отношении вас совершено преступление или вы стали очевидцем, просим незамедлительно сообщить в Горецкий РОВД по телефонам: 5-88-58, +375(29)320-51-23 (А1), +375(29)746-09-51 (МТС) или 102. Только сообща мы сделаем свою жизнь безопаснее!

 

Александр Барщевский, начальник ООПП Горецкого РОВД


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство внутренних дел Республики Беларусь решает задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности населения. На сегодняшний день одна из острых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алимбекова стала лучшей в квалификации суперспринта на ЧЕ по биатлону в Раубичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика