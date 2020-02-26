Когда в Слуцке начнут заготовку берёзового сока

Источник материала: Слуцк Город





Фото: vitusltd.ru

С середины февраля случчане стали замечать не ко времени цветущие цветы, всходы лука и чеснока, и даже капающий кленовый и берёзовый сок. О том, началось ли уже сокодвижение, SlutskGorod рассказали в Слуцком лесхозе.

Роман Ожигар, главный лесничий ГЛХУ "Слуцкий лесхоз", пояснил, что кленовый сок действительно уже идёт. Только клёна для заготовки сока в промышленных масштабах в Слуцком районе нет. А вот берёзовый сок планируют в этом году собирать с приходом календарной весны.

—Сейчас отдельные деревья сочиться уже начали, но это не для массовой заготовки. Сок может пойти пару дней, а потом остановиться. Поэтому в промышленных масштабах мы планируем заниматься им только в начале марта. Планируем заготовить более 300 тонн сока, — сказал Роман Станиславович.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by