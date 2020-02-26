ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда в Слуцке начнут заготовку берёзового сока

26.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Когда в Слуцке начнут заготовку берёзового сока
Фото: vitusltd.ru

С середины февраля случчане стали замечать не ко времени цветущие цветы, всходы лука и чеснока,  и даже капающий кленовый и берёзовый сок. О том, началось ли уже сокодвижение, SlutskGorod рассказали в Слуцком лесхозе.

Роман Ожигар, главный лесничий ГЛХУ "Слуцкий лесхоз", пояснил, что кленовый сок действительно уже идёт. Только клёна для заготовки сока в промышленных масштабах в Слуцком районе нет. А вот берёзовый сок планируют в этом году собирать с приходом календарной весны.

—Сейчас отдельные деревья сочиться уже начали, но это не для массовой заготовки. Сок может пойти пару дней, а потом остановиться. Поэтому в промышленных масштабах мы планируем заниматься им только в начале марта. Планируем заготовить более 300 тонн сока, — сказал Роман Станиславович.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины февраля случчане стали замечать не ко времени цветущие цветы, всходы лука и чеснока,  и даже капающий кленовый и берёзовый сок. О том, началось ли уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Островецком районе при лобовом столкновении «легковушек» погибла девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика