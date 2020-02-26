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В Островецком районе при лобовом столкновении «легковушек» погибла девушка

26.02.2020 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Островецком районе при лобовом столкновении «легковушек» погибла девушка
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА.

В Островецком районе при лобовом столкновении «легковушек» погибла девушка На перекрестке в Минске столкнулись три легковушки

По предварительной информации, 24-летняя водитель Citroen Xsara на закруглении дороги влево не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen С5, которым управлял 48-летний житель Островца.

В результате ДТП девушка-водитель от полученных травм умерла на месте происшествия. Второй водитель не пострадал, его пассажирка госпитализирована.

 
Теги: Минск
 
 
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