В Островецком районе при лобовом столкновении «легковушек» погибла девушка

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, смертельная авария произошла 26 февраля, около 10.00, на трассе Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА.

По предварительной информации, 24-летняя водитель Citroen Xsara на закруглении дороги влево не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen С5, которым управлял 48-летний житель Островца.

В результате ДТП девушка-водитель от полученных травм умерла на месте происшествия. Второй водитель не пострадал, его пассажирка госпитализирована.