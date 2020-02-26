Белорусы заволновались: с 1 марта из аптек могут исчезнуть некоторые лекарства? Давайте разберемся

Источник материала: Виртуальный Брест

МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств — в том числе белорусских — о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты. Если этого не сделать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. Белорусы заволновались: из наших аптек с 1 марта исчезнут некоторые препараты?

Фото: Reuters

На сайте МАРТ появилась информация о том, что с 1 марта в аптеках может быть запрещена продажа некоторых лекарств, если поставщики и производители вовремя не зарегистрируют на них предельные отпускные цены.

Это что-то новое?

В Беларуси существует принцип референтного ценообразования на различные группы лекарств (и белорусских, и импортных — ко всем единый подход), объясняют в МАРТ. Простыми словами, производитель или поставщик лекарств из этих групп должен обратиться в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, пакет документов оттуда перенаправят в МАРТ, там проанализируют цену на препарат — и Минздрав предельную отпускную (то есть дороже продавать нельзя) стоимость лекарства зарегистрирует. Это нужно для того, чтобы аптеки не завышали цены. То есть производитель отгружает лекарство оптовикам и в аптеки только по цене, не выше этой.

В сообщении, которое взволновало белорусов, поясняет МАРТ, шла речь о том, что до 1 марта должны быть зарегистрированы цены на лекарства для ЭКО с международными непатентованными наименованиями менотропин, фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс. Также сообщалось о лекарствах из терапевтической подгруппы анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств C01 — C10. В эту группу входят лекарства для лечения заболеваний сердца, артериальной гипертензии, мочегонные препараты, периферические вазодилятаторы, ангиопротекторы, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, гиполипидемические лекарства.

Почему это сообщение вообще появилось?

В МАРТ поясняют, что по состоянию на 26 февраля из 38 международных непатентованных наименований лекарств, цены на которые должны быть поданы на регистрацию до 1 марта и о которых идет речь выше, документы подали по 35 позициям. Остальных ждут.

Нужно понимать, что один из четырех препаратов для ЭКО в Беларуси не продается и сейчас — это лекарство с международным непатентованным наименованием фоллитропин-бета. И это значит, что отсутствие регистрации цены на него сейчас не является проблемой.

Что будет дальше?

— По сути, сейчас не поданы на регистрацию цены только по двум международным непатентованным наименованиям лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вопрос отработан с производителями и предполагается, что они подадут заявления на регистрацию в первых числах марта. Суть в том, что если поставщик или производитель не пришел на регистрацию до 1 марта, он все равно может прийти и 2 марта, и 3 марта, зарегистрировать цену и спокойно продавать лекарство. Обычно рассмотрение документов у нас занимает около пяти дней и примерно столько же — в Минздраве и Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении. То есть в среднем на регистрацию уходит до десяти дней, хотя по закону предельный срок — до 18 суток, — говорят в МАРТ.

В МАРТ ожидают, что регистрация предельных отпускных цен на все вышеперечисленные международные непатентованные наименования лекарств будет пройдена — и они должны быть в аптеках.

Зарегистрированные цены можно посмотреть в Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарства. Сейчас туда включены цены по 379 позициям.