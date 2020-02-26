В кино, как в театр. Как в Минске увидеть спектакли знаменитых театров мира

Источник материала: Аргументы и факты

Но сегодня любознательной публике не нужно покупать билеты на самолет/поезд и ехать за кордон, чтобы увидеть громкие постановки с Бенедиктом Камбербэтчем или Анной Нетребко в главных ролях. Несколько лет назад в Метрополитен-опера осуществили идею, которую потом подхватили многие театры мира, - запись на видео лучших постановок и последующую их демонстрацию в кинотеатре на большом экране.

Такие показы очень полюбились американцам, нации очень активной в плане освоения различных технологий с целью сделать свою жизнь не только интереснее, но и максимально комфортнее. Все очень просто: какой смысл тратить время на перелеты в Нью-Йорк из какого-нибудь другого штата, если можно, не покидая своего населенного пункта, увидеть свежие премьеры Метрополитен-опера? В США, где, как известно, нет ведомства, курирующего сферу культуры и распределяющего средств на нее, поддержкой различных начинаний занимаются доноры. Удивительная вещь: придумав идею видеосъемки своих спектаклей, знаменитый театр начал получать дополнительные средства на организацию этого дорогого, сложного, кропотливого процесса, в котором задействовано много людей (режиссеры, операторы и др.) и техники.

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Пока в новинку

В Беларуси театральные кинопоказы на большом экране пока в новинку, потому что зрителей на них ходит немного. Но нашей публике, возможно, повезло даже больше, потому что после некоторых просмотров стали устраивать обсуждения с приглашением критиков и других экспертов, мнение которых может быть интересно. Ведущая «Театрального клуба» Анжелика КРАШЕВСКАЯ рассказала, что таким образом любители театра и те, кто еще только нащупывает свою любовь к нему, могут познакомиться с номинантами на престижную премию «Золотая маска», да и множеством других постановок известных театров, которые никогда не покажут в Минске на театральной сцене. Почему? Потому что гастролей в нашей стране в их планах в ближайшей перспективе нет. Да и многие спектакли «уходят» из репертуара, и вживую их увидеть невозможно, зато на видео – пожалуйста.

- Но, что интересно, среди зрителей, которые приходят в «Театральный клуб» познакомиться с той или иной постановкой с последующим ее обсуждением, я очень редко вижу тех, кто ходит на наши театральные проекты. Видимо, к нам в первую очередь попадают те зрители, которые все-таки идут в кино, чтобы, удобно расположившись в кресле, насладиться действом на большом экране. В кинозал разрешается проходить с попкорном, но я несколько раз не сдержалась и сделала замечание: «Вы же в театр пришли!» Они очень удивились. Еще нет понимания, что театр на экране не перестает быть театром, а в храм Мельпомены с едой и напитками не ходят. Также, по моим наблюдениям, часто приходят на английские постановки, видимо, чтобы познакомиться с шекспировскими пьесами в исполнении соотечественников самого известного драматурга или чтобы услышать в оригинале хороший английский язык.

- А может, наши люди не хотят ничего обсуждать? У нас же нет таких традиций. И, не дай бог, твоя точка зрения будет непопулярной, отличающейся – заклюют, засмеют…

- Не сказала бы, хотя некоторые воздерживаются от обсуждений, говорят, что пришли послушать умных людей… Но та публика, которая вливается в разговор, зачастую проводит неожиданные параллели и задает очень интересные и умные вопросы. После просмотра спектакля Комеди Франсэз «Электра/Орест» у зрителей, например, возникли ассоциации, как законы Древней Греции напоминают наши, где присутствует смертная казнь. Прозвучало мнение, что мир не сильно изменился с тех пор: жестокость была и есть сейчас.

Для нас очень ценен диалог, когда собеседники высказывают свои мысли вслух, потому что обычно они стесняются что ли не попасть в заданную тему, показаться глупыми. Но это и неважно, и нестрашно. Главное – не оставаться безучастными, потому что современный театр рефлексирует на многие злободневные темы и позволяет нам лучше понять самих себя.

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- Возможно, есть еще такая проблема, что и в кино, и в театр люди привыкли ходить за развлечениями. Часто говорят: «Я на работе устаю, а в театр хочу прийти посмеяться». Ну кто с такими установками захочет «копаться» в драматических перипетиях, считывать какие-то непонятные смыслы? Да и стоит ли мучиться, биться за публику, которая не хочет думать?

- Вода камень точит. Процесс этот очень медленный, но все же. И еще мне не очень верится, что нет запроса на серьезные спектакли. Сложные фильмы зритель хочет смотреть, а спектакли - нет? Этого не может быть! Приведу пример Республиканского театра белорусской драматургии: на постановки Евгения Корняга – а это серьезный театр, побуждающий думать, - билетов не достать на несколько месяцев вперед. Скорее всего, зрители, которые любят театр и стремятся познать его разные стороны, еще по каким-то причинам не дошли до нашего «Театрального клуба». Мы будем рады увидеться, пообщаться, поспорить, обсудить интересные спектакли – и не только в Минске. Надеемся, что у нас получится осуществить эту идею в регионах.