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Протестующий пытался сжечь себя возле офиса президента Украины в Киеве (видео)

26.02.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Киеве, во время мирной акции протеста медиков, в которой участвовало около 200 человек, один из протестующих внезапно выскочил из толпы и поджег себя.

Как сообщил в Facebook «Киев оперативный», пламя оперативно погасили, но человек успел получить серьезные ожоги. Первая помощь пострадавшему была оказана находившимися рядом полицейскими.

Видео поджога опубликовал Иван Проценко. Пока не известно, что подвергло мужчину к такому радикальному поступку, правоохранители проводят проверку инцидента.

 
 
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В Киеве, во время мирной акции протеста медиков, в которой участвовало около 200 человек, один из протестующих внезапно выскочил из толпы и поджег себя.
 
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