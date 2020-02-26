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Спартакиада агропромышленного комплекса

26.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Агропромышленный комплекс — важная составляющая экономики, как всего государства, так и нашего района, поскольку отвечает за продовольственную безопасность страны в целом. Аграрии - это люди, которые преданы своему делу и безотказно работают на нашей земле.

Ну, а как говорится: «Кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать.» И одной из активных форм отдыха аграриев нашего района является физкультура и спорт. Поэтому, традиционно перед посевным сезоном предприятия агропромышленного комплекса района собираются в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы, чтобы показать всё свое спортивное мастерство.

Впервые подобное мероприятие прошло в 2008 году, и с тех пор оно стало традиционным спортивным праздником для тружеников агропромышленного комплекса района. В текущем году Спартакиада состоится 29 февраля. Приглашаются организации агропромышленного комплекса.

 
 
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Агропромышленный комплекс — важная составляющая экономики, как всего государства, так и нашего района, поскольку отвечает за продовольственную...
 
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