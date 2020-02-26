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«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру
Источник материала: СТВ
Новости России. Теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру.
Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Мария Шарапова:
Экс-первая ракетка мира отметила, что теннис позволил ей проверить себя и ощутить свой рост, поэтому, что бы она не выбрала для следующей главы своей жизни, она все еще будет стараться, карабкаться и расти.
«Теннис – я говорю прощай», – завершила свое трогательное послание Шарапова. Пост Мария сопроводила своим детским фото на корте.
Мария Шарапова является одной из самых известных и титулованных теннисисток. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одной из десяти женщин в истории этого вида спорта, кто обладает так называемым «карьерным шлемом».
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Новости России. Теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Фото:...
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