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«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

26.02.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру.  

Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру
Фото: instagram.com/mariasharapova

Мария Шарапова:
Теннис показал мне мир – он показал мне, из чего я сделана.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру
Фото: instagram.com/mariasharapova

Экс-первая ракетка мира отметила, что теннис позволил ей проверить себя и ощутить свой рост, поэтому, что бы она не выбрала для следующей главы своей жизни, она все еще будет стараться, карабкаться и расти.  

«Теннис – я говорю прощай», – завершила свое трогательное послание Шарапова. Пост Мария сопроводила своим детским фото на корте.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру
Фото: instagram.com/mariasharapova 

Мария Шарапова является одной из самых известных и титулованных теннисисток. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одной из десяти женщин в истории этого вида спорта, кто обладает так называемым «карьерным шлемом».  

Легенда: чем кроме тенниса занимается Мария Шарапова (читать далее).  

Люди в материале: Мария Шарапова

 
 
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Новости России. Теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру.   Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.   Фото:...
 
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