Власти Гонконга выплатят каждому жителю по 1280 долларов. Причина - коронавирус

Источник материала: Tut.by

Каждый постоянный житель Гонконга старше 18 лет получит от государства выплату в размере 10 000 гонконгских долларов (1280 долларов США). По мнению властей, это должно простимулировать местную экономику, которая пострадала от вспышки коронавируса и прошлогодних протестов . Об этом сообщает CNN.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По предварительным оценкам, выплату получат около 7 миллионов человек. Власти потратят на это 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США).

По словам министра финансов Гонконга Пола Чана, экономический спад начался еще в 2019 году из-за массовых протестов и замедления мировой экономики. Падение по итогам прошлого года составило 1,2%. А в этом году еще одним негативным фактором стала вспышка коронавируса, которая «нанесла серьезный удар по экономической активности в Гонконге».

Помимо единовременной выплаты совершеннолетним жителям власти Гонконга также собираются уменьшить подоходный налог для некоторых категорий граждан (это нововведение затронет еще около 2 миллионов человек) и предоставить малоимущим семьям, живущим в государственном арендном жилье, один месяц бесплатной аренды. Кроме того, около 200 тысяч бедных домохозяйств получат дополнительные разовые выплаты.

По данным на 26 февраля, от коронавируса скончались 2715 человек, из них за последние сутки — 52 человека. Общее число заболевших приблизилось к 81 тысяче.