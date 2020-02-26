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Власти Гонконга выплатят каждому жителю по 1280 долларов. Причина - коронавирус
Источник материала: Tut.by
Каждый постоянный житель Гонконга старше 18 лет получит от государства выплату в размере 10 000 гонконгских долларов (1280 долларов США). По мнению властей, это должно простимулировать местную экономику, которая пострадала от вспышки коронавируса и прошлогодних
По предварительным оценкам, выплату получат около 7 миллионов человек. Власти потратят на это 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США).
По словам министра финансов Гонконга Пола Чана, экономический спад начался еще в 2019 году из-за массовых протестов и замедления мировой экономики. Падение по итогам прошлого года составило 1,2%. А в этом году еще одним негативным фактором стала вспышка коронавируса, которая «нанесла серьезный удар по экономической активности в Гонконге».
Помимо единовременной выплаты совершеннолетним жителям власти Гонконга также собираются уменьшить подоходный налог для некоторых категорий граждан (это нововведение затронет еще около 2 миллионов человек) и предоставить малоимущим семьям, живущим в государственном арендном жилье, один месяц бесплатной аренды. Кроме того, около 200 тысяч бедных домохозяйств получат дополнительные разовые выплаты.
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Вдобавок к этому некоторым снизят подоходный налог и предоставят месяц бесплатной аренды жилья.
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