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Ирина Кривко на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Тяжёлая такая трасса, приходится везде работать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже определились участники финальных гонок в суперспринте. Среди них семь белорусских биатлонистов. Какие результаты показали наши спортсмены? И каковы перспективы в этой дисциплине у нашей сборной?
Наталья Федорцова, корреспондент:
Качество трассы отметили и международные наблюдатели, и сами спортсмены. Конечно, они говорят, что бывали трассы лучше, но в существующих условиях, подобная трасса – лучшее, что может быть. Наши спортсмены представлены в максимальном количестве – у нас расширенная квота как у хозяев турнира.
Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:
На чемпионат Европы приехало 35 стран, более 200 спортсменов.
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Очень переживаю за это, контролирую»....
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