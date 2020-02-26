28 февраля пройдет Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Клiч Радзiмы

28 февраля 2020 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под условным наименованием «Скажи равнодушию нет!», проводимые мероприятия будут направлены на профилактику происшествий, участники которых оставляют место дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы в трудовых коллективах Шарковщинского района, посетят учреждения образования, разъяснят порядок действий в случае совершения дорожно-транспортного происшествия, на ул. Энгельса г.п. Шарковщина будет проведена профилактическая акция, где всем участника будут вручены информационные листовки профилактической направленности.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является в соответствии с ч. 2 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

В соответствии со статьей 317 УК РБ – за совершение ДТП повлекшего смерть или причинение тяжких телесных повреждений предусмотрена ответственность в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Заведомое оставление в опасности человека, согласно части 3 статьи 159 УК РБ наказывается арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

Самое главное — не покидать место ДТП, вызвать скорую и ГАИ. По возможности найти свидетелей. Также, важно самому оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. Выполнив это, водитель оградит себя от дальнейших неприятностей.

И. ВОРОНА,

старший инспектор по АП ОГАИ