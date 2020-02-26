«С опаской ходим по подъезду мимо пьяных компаний». Случчане просят выселить соседей

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Григорий Солонец/МЛЫН.BY

Жильцыподъезда дома № 1 на улице Пионерской в Слуцке пришли на прием к председателю райисполкома Андрею Янчевскому с коллективным требованием — выселить семью, ведущую асоциальный образ жизни, пишет МЛЫН. Речь идет о матери и сыне, недавно вернувшемся из тюрьмы. Оба они безработные, постоянно устраивают пьяные скандалы и дебоши, как днем, так и ночью.

— Жить с такими соседями стало невыносимо. Не только днем, но и ночью людям нет покоя: из злополучной квартиры, ставшей притоном для местных забулдыг, разносятся крики, шум. Бывает, и драки случаются. Дети, да и мы, взрослые, с опаской ходим по подъезду мимо пьяных компаний. Кто знает, что у тех в голове… На замечания и просьбы не курить и не мусорить в подъезде, неоднократно слышали угрозы в свой адрес, — с волнением рассказывали женщины о наболевшем за многие годы.

— Я была у них в квартире: батарей нет, тараканы везде бегают, а вонь и грязь такая, что в сарае чище, — дополняет неприглядную картину жительница подъезда Алла.

Больше других достается многодетной маме Зинаиде Кольцовой, живущей этажом ниже.

— Из-за периодических потопов, которые нам устраивает эта семья, приходится восстанавливать квартиру, белить, красить, переклеивать обои. Из-за неоплаты коммунальных услуг и электричества (а долг с пеней уже около 8 000 рублей), им отрезали радиаторы отопления, отключили подачу электроэнергии.

Но, по словам жильцов, свет в квартире, бывает, горит: они самовольно подключаются к общедомовым сетям или к счетчику соседей.

— Почему мы должны за них платить свои деньги? — резонно задаются вопросом люди.

Председатель райисполкома в свою очередь спросил у руководителя ЖКХ Николая Воронько и заместителя начальника РОВД подполковника милиции Александра Семеновича, какие меры принимались и что они намерены сделать для решения проблемы?

— В прошлом году мы составляли на нанимателя квартиры Инну Бандаревич протоколы, предписания и акты. Сейчас готовим документы на административную комиссию, — доложил Николай Воронько. И добавил, что в 2018 году суд рассматривал решение о возможном выселении семьи за неоплату услуг ЖКХ, но после того как задолженность была частично погашена, наш иск не был удовлетворен.

Подполковник милиции Александр Семенович сказал, что сотрудники РОВД много раз выезжали по жалобам соседей на шум во время кутежей в квартире. Составленные протоколы передавались в ЖКХ. Отправить злоупотребляющих алкоголем в ЛТП можно, но на практике сделать это не так просто, да и вряд ли такая мера решит проблему.

— Единственный выход, который мы видим, — это обращаться в суд с ходатайством о выселении семьи, ведущей асоциальный образ жизни, грубо нарушающей правила пользования жилыми помещениями.

Такой вариант действий поддержал председатель райисполкома. И дал ответственным должностным лицам два месяца на принятие исчерпывающих мер и для направления документов в суд.

— Вы должны правильно понимать задачу: люди ждут и смотрят, есть справедливость на свете и власть или нет, — подытожил Андрей Янчевский.

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