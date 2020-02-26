Как выбрать высоту светильника, чтобы освещение было комфортным?

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Даже любителям искусственного освещения иногда хочется отдохнуть от люминесцентных лампочек и ярких светодиодов. В этой статье редакция TAM.BY рассказывает, как высота настольных ламп и торшеров помогает создать комфортную обстановку в доме.

Содержание:

Как подобрать высоту настольных ламп



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Высота настольной лампы и ее размер играют важную роль в освещении, т. к. влияют на продуктивность и самочувствие человека. К настольным лампам относятся:

ночники с приглушенным светом (для отдыха и чтения перед сном);

лампы направленного света (для работы с бумагами и за компьютером);

декоративные лампы небольшого размера (для создания уютной атмосферы).

Определяемся с настольной лампой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если не знаете, как подобрать высоту настольных ламп правильно, то прислушайтесь к советам ниже.

Выбирайте ночники с неярким теплым светом, чтобы глаза не уставали при чтении. Холодный свет подойдет для освещения рабочего стола.

Для рабочего стола подберите светильники с направленным ярким светом. Это снимет напряжение с глаз во время работы, учебы или творчества.

Удобным решением станет функция регулировки высоты настольных ламп. Она позволит использовать приборы, сидя за столом или лежа при чтении.

Высота настольных ламп не должна быть большой, иначе попадание прямого света в глаза неизбежно. Оптимальная высота светильника — 30–55 см от стола, абажур должен располагаться на уровне глаз.

Декоративные лампы приобретайте попарно — это добавит стиль интерьеру. Как правило, такие источники света не регулируются и имеют высоту 40–45 см. Советуем устанавливать их на уровне глаз или ниже — в обратном случае лампа будет светить в глаза сквозь абажур, через отверстия сверху или снизу.

Теперь зная, как подобрать высоту настольных ламп, давайте рассмотрим торшеры и их возможности.

Как подобрать высоту торшера



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Для приглушенного, расслабляющего света установите несколько декоративных торшеров или настольных ламп с теплым светом. Такое освещение не подойдет для рабочего места, но пригодится для отдыха или в качестве заполняющего светом источника.

Торшеры удобны тем, что благодаря им можно "носить свет с собой": в отличие от люстр и стационарных бра торшер можно переставлять в любую часть комнаты. Главное — наличие розетки рядом. Чтобы не ошибиться с покупкой, следуйте следующим рекомендациям.

Стандартная высота торшера — 1–2,5 м. Если планируете устанавливать напольный светильник в небольшой комнате, рассмотрите невысокий прибор (1–1,5 м). Для просторных помещений ищите торшер повыше.

Определитесь, какую функцию будет выполнять светильник. Для чтения предназначены торшеры с опущенным абажуром, для фонового света — направленным вверх. Функциональные осветители обладают регулировкой угла наклона.

Используйте торшер для визуального увеличения пространства, если в помещении низкие потолки. С этой задачей справляются маломощные устройства, «смотрящие» вверх.

Комбинируйте освещение. Для этого подключите одновременно торшер с настольными светильниками или настенными точками. Смотрится очень интересно.

Если совмещаете разное освещение, то проследите, чтобы высота торшера была на одном уровне с настольными лампами. Например: свет будет смотреться гармонично и не станет мешать отдыху, если выбрать высоту торшера 1,5 м и на том же уровне установить ночник на тумбе.

При создании дизайна интерьера освещение играет ключевую роль — особенно если речь идет об освещении рабочего пространства. Поэтому высота настольных ламп должна выбираться заранее, а не по факту покупки. Если наша статья помогла определиться с выбором, советуем посетить магазины светильников в Минске из каталога TAM.BY для удачных покупок!