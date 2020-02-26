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Минчане обнаружили на своей кухне скорпиона. Выяснилось, как он попал в квартиру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неожиданные гости. 26 февраля жители одной из квартир столичной многоэтажки обнаружили на своей кухне скорпиона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Найдя такого гостя в квартире, минчане обратились к участковому инспектору и сотрудникам МЧС. Прибыв на место, они начали разбираться, как членистоногое смогло попасть к жильцам.
Как выяснилось из разговора, жители столицы сами принесли скорпиона в квартиру вместе с сухофруктами. В результате происшествия никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Неожиданные гости. 26 февраля жители одной из квартир столичной многоэтажки обнаружили на своей кухне скорпиона, сообщили в программе «Столичные...
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