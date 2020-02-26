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Новорождённая девочка вылечилась от коронавируса в Китае
Источник материала: СТВ
Новости мира. В китайском Ухане новорождённая девочка победила коронавирус без лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организм малышки самостоятельно справился с болезнью за 17 дней. Препараты ей не давали, поскольку симптомы не были тяжёлыми.
Первая смерть от «Ковид-19» зафиксирована во Франции. В Иране число заразившихся достигло 139. В связи с этим в ближайшие дни для оценки распространения заболевания в страну прибудут эксперты ВОЗ.
Весь мир продолжает поиск лекарства от заболевания. Несколько часов назад первое клиническое исследование противовирусного препарата началось в США.
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Новости мира. В китайском Ухане новорождённая девочка победила коронавирус без лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организм малышки...
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