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Новорождённая девочка вылечилась от коронавируса в Китае

26.02.2020 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В китайском Ухане новорождённая девочка победила коронавирус без лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организм малышки самостоятельно справился с болезнью за 17 дней. Препараты ей не давали, поскольку симптомы не были тяжёлыми. 

Новорождённая девочка вылечилась от коронавируса в Китае

Первая смерть от «Ковид-19» зафиксирована во Франции. В Иране число заразившихся достигло 139. В связи с этим в ближайшие дни для оценки распространения заболевания в страну прибудут эксперты ВОЗ.

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

Новорождённая девочка вылечилась от коронавируса в Китае

Весь мир продолжает поиск лекарства от заболевания. Несколько часов назад первое клиническое исследование противовирусного препарата началось в США.

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Новости мира. В китайском Ухане новорождённая девочка победила коронавирус без лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организм малышки...
 
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