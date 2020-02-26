Клоун Клепа, Белый Медведь и Щенячий Патруль в ГДК

Источник материала: Новости Дзержинска

18 марта в Дзержинском ГДК для детей пройдет увлекательное интерактивное приключение.

18 марта в Дзержинском городском доме культуры пройдет увлекательное интерактивное приключение для юных зрителей и их родителей.

На этот раз команда спасает весёлых артистов цирка Клоуна Клепы: гигантского 3х-метрового белого медведя, смешного Пингвина, попугая Кешу и забавного мишку Панду. А ещё помогает приручить динозаврика Дино.

Начало: 18.00

Цена: 10,00 и 12,00 руб.

Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93



