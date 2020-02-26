Депутат Европарламента: Мы не можем признать белорусский «парламент» легитимным

belsat.eu . Делегация Европейского парламента отказалась встречаться с «депутатами» так называемой палаты представителей. Об этом они сообщили за 15 минут до начала встречи. О причинах отказа журналистам рассказал один из делегатов Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, пишет





«Официальная линия Евросоюза - непризнание Национального собрания Беларуси. Ведь при отсутствии выборов, которые основываются на праве и свободе выбора, мы не можем признать белорусский «парламент» легитимным. Мы имеем обоснованные сомнения относительно проведения выборов», - сказал Пятрас Ауштрявичюс, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.





Визит делегации Европейского парламента проходит с 24 до 28 февраля. Были проведены встречи с представителями белорусских министерств, гражданского общества, оппозиционных партий. Евродепутаты обсуждали вопросы изменений белорусской Конституции, домашнего насилия, прав человека, прав на мирные собрания. Важным пунктом встреч была Островецкая АЭС. По словам Ауштрявичюса, впечатления от диалога разные.





«Одно дело - слушать представителей министерств, а другое - правозащитников. Иногда информация расходится, да и ответы в министерствах размыты. Встречаться приятно, что-то узнаешь, но я не могу сказать, что туман рассеялся», - подчеркнул представитель Европарламента.



