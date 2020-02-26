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В Бресте отменили оправдательный приговор пьяному водителю, который сбил пешехода

26.02.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Брестской области отменил оправдательный приговор Барановичского районного суда по «пьяному» ДТП, в котором водитель на внедорожнике сбил на обочине пешехода. Дело будет пересмотрено.

В Бресте отменили оправдательный приговор пьяному водителю, который сбил пешехода

Проспект Машерова в Барановичах. Дорога не освещается, разметки и выделенного тротуара нет. Внедорожник сбил Сергея возле леса, на правой обочине

Эта авария произошла еще в ноябре 2016 года. Кратко напомним обстоятельства: вечером на окраине Барановичей Mitsubishi Pajero на проспекте Машерова сбил на обочине пешехода. Водитель, 45-летний Валерий, с места аварии уехал, но затем вернулся обратно. Пострадавшего мужчину, 53-летнего Сергея, доставили в реанимацию, а водителя на освидетельствование — в его крови было 1,1 промилле алкоголя.

В отношении водителя Mitsubishi Pajero возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям: ч. 4 ст. 317 и ч. 3 ст. 159 (за ДТП в пьяном виде, повлекшее тяжелые травмы и оставление в опасности пострадавшего).

Расследование затянулось на три года.

На суде в Барановичах обвиняемый объяснил, что выпил спиртное после ДТП, а в опасности сбитого им пешехода не оставлял: с ним были другие люди.

В материалах уголовного дела было несколько результатов следственных экспериментов. Выводы первых говорили о том, что водитель не мог предотвратить наезд на человека: увидел его слишком поздно. В последующих сообщалось, что автомобилист все же мог видеть на обочине мужчину, а поэтому наезда мог избежать.

Суд Барановичского района пришел к выводу, что вина водителя Mitsubishi Pajero в преступлении по обеим уголовным статьям не доказана. Водителя признали невиновным и оправдали. Гражданский иск и требования о взыскании судебных расходов потерпевшего не удовлетворили.

В Бресте отменили оправдательный приговор пьяному водителю, который сбил пешехода

Однако пешеход Сергей с оправдательным приговором не согласился и обжаловал его в суде Брестской области. Вчера, 25 февраля, апелляцию рассмотрели: приговор суда Барановичского района отменили, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

 
 
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  Суд Брестской области отменил оправдательный приговор Барановичского районного суда по «пьяному» ДТП, в котором водитель на внедорожнике сбил на обочине...
 
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