Беларусь в тяжелейшем матче обыграла сборную Болгарии

Источник материала: Tut.by

26 февраля сборная Беларуси на стадионе «Васил Левски» провела товарищеский матч против Болгарии. Игра получилась тяжелой для нашей команды, но белорусы сумели победить со счетом 1:0.



Белорусы забили единственный гол в матче на 15-й минуте. Фото: АБФФ

Болгария — Беларусь — 0:1

Болгария: Георгиев — Турицов, Велков (Антов, 76), Занев (к), Горанов — Миланов (Цветков, 76), Малинов — Делев (Попов, 90), Илиев (Неделев, 46), Тонев (Минчев, 83) — Иса (Ковачев, 69).

Беларусь: Хаткевич — Карпович (Вегеря, 92+), Швецов, Позняк, Степанов — Юзепчук (Шевченко, 60; С. Волков, 78), Корзун (к), Яблонский, Подстрелов — Климович, В. Лисакович (Печенин, 70).

Гол: 0:1 — Подстрелов (15, пас — Лисакович).

Болгары резво начали матч и уже к десятой минуте провели ряд опасных атак, но очень надежно сыграл наш голкипер Егор Хаткевич.

Выдержав натиск, наша команда сама начала искать подходы к воротам соперника и на 15-й минуте открыла счет. Многоходовочка в штрафной болгар завершилась пасом Виталия Лисаковича на Дмитрия Подстрелова, который левой ногой точно пробил в нижний угол ворот соперника.

После этого игра немного успокоилась, чтобы в концовке первого тайма переродиться в настоящий штурм наших ворот. Но невероятная игра нашего вратаря позволила сохранить их в неприкосновенности. А однажды перекладина сыграла за Беларусь.

Начало второго тайма также выдалось горячим для белорусов и словившему кураж Хаткевичу пришлось немало потрудиться, чтобы оставить свои ворота сухими. Наша атака даже не думала о наступательных действиях.

Первый момент у нашей команды во втором тайме появился только на 74-й минуте. Болгары увлеклись штурмом и пропустили острый выпад белорусов. Наши игроки вчетвером убежали против двоих болгар, Евгений Яблонский выдал пас на Дмитрия Подстрелова, который умудрился не попасть в ворота с 11 метров, пробив выше!

После этого момента хозяева поля стали играть осторожнее, игра отодвинулась от наших ворот. Белорусы также стали играть жестче с соперником.

За пять минут до конца игры мы подали пару опасных угловых ударов, болгары бросились на финальный штурм, но счет на табло не изменился.

Этот матч стал восьмой встречей этих команд. В пяти сильнее были болгары, трижды викторию праздновали белорусы.

Напомним, что после матча против Узбекистана, в котором наша команда одержала победу с минимальным счетом , дружина сильно обновилась. Перед матчем с болгарами сборную покинули Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Денис Лаптев, Александр Павловец, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик и получивший легкое повреждение Иван Бахар.

При этом в ряды команды влились Максим Скавыш (но затемпературил и не сыграл в матче), Евгений Яблонский, Владислав Климович, Евгений Шевченко, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук, Никита Степанов, Александр Позняк и Роман Вегеря. Вызванный ранее Всеволод Садовский получил повреждение в расположении клуба и не примет участие в предстоящем матче.

Ко второму матчу готовились 17 игроков:

Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).

Защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»).

Полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Владислав Климович («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»), Роман Вегеря («Неман», Гродно).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).

Скандал перед сбором «белакрылых»

Главный тренер сборной Михаил Мархель включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов, среди которых традиционно были игроки БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо». Эти белорусские клубы проводили сборы в Турции.

И как стало известно «Трибуне» , борисовчане и солигорчане не захотели отпускать своих ведущих игроков. Позже к этой кампании присоединился и Брест.

Федерация футбола крайне возмутилась этим поведением и выступила с довольно резким заявлением.

В бой на стороне АБФФ вступило Министерство спорта и туризма в лице Сергея Ковальчука, который заявил, что финансирование футбола сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы — 2020.

По этому поводу в ведомстве прошло закрытое заседание с участием представителей белорусских клубов, после которого клубы-бунтари отпустили игроков с определенными условиями.

Потери сборной

Неожиданно травмировались три ведущих вратаря сборной: Александр Гутор, Максим Плотников и Антон Чичкан. К счастью, Гутор уже тренируется с основой «Шахтера» и, скорее всего, сыграет против Грузии в марте.

Не поможет сборной и Михаил Гордейчук, который выпал в последний момент, повредившись на сборах брестского «Динамо».

В стан сборной были экстренно вызваны Егор Хаткевич, Максим Швецов, Сергей Карпович, Сергей Волков и Дмитрий Подстрелов.

А что Шкурин? Вызовут его на бой с Грузией?

Да, главный тренер команды Михаил Мархель рассказал , что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина. Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а зимой через брестское «Динамо» перебрался в клуб, который тренирует белорус Виктор Гончаренко.

Илья пока «феерит» на испанских сборах «армейцев»: забивает голы , раздает ассисты пяткой . Команде он точно пригодится!

Но Шкурина не вызывали на текущий сбор национальной команды, так как он проводится в нефиксированные УЕФА даты.