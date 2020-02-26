Родные сестры принцессы Дианы. Кто они и чем занимаются

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Джон Спенсер и Фрэнсис Рут Рош были родителями четверых детей – трех девочек и мальчика. Родители всегда мечтали устроить жизнь своих дочерей и выдать их замуж за представителей знатного семейства.

Одной из дочерей пары – Диане – было суждено стать невесткой королевы Елизаветы II и матерью двух принцев-наследников. А как сложилась судьба еще двух сестер принцессы Дианы и чем они сейчас занимаются?

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Сестры Спенсер и принц Чарльз прибыли после смертельного ДТП в Париж. Старшая сестра – слева, средняя – в центре

Старшая из дочерей Спенсеров – Сара. Она родилась в 1955 году.

Окружающие признавались, что она была самой общительной и обаятельной из всех детей пары. В подростковом возрасте девушка страдала анорексией.

В 22 года Сара начала встречаться с сыном королевы – Чарльзом. У пары вспыхнул роман – поговаривали, что все дело шло к свадьбе, но Сара сама разрушила эти отношения. Девушка во время интервью заявила, что ей все равно, за кого выйти замуж – за принца или мусорщика – главное, чтобы была любовь.





Правда, принц Чарльз не обрадовался такому сравнению и закончил эти отношения. Перед расставанием он сказал экс-возлюбленной следующее: «Вы только что сделали нечто невообразимо глупое».

Вскоре Чарльз начал встречаться с младшей из сестер – Дианой. Сара признавалась, что не против такого союза и даже рада за сестру.





Сама же Сара вскоре вышла замуж за Нила Маккоркодейла. Пара уже 40 лет вместе. Они являются родителями трех детей – двух дочек и сына.

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Средняя из сестер – Джейн – родилась в 1957 году.

В детстве она была неразлучна со своей старшей сестрой. Девочка отлично училась в школе-интернате и была самой одаренной из всех детей Спенсеров.





В 21 год Джейн вышла замуж за Роберта Феллоуза. Ее муж в будущем станет личным секретарем королевы. В 1999 году супруг Джейн получил звание пожизненного пэра в качестве барона Феллоуза и был посвящен в рыцари.

У пары родились трое детей – две дочери и сын.

Джейн оказалась единственной из сестер и братьев принцессы Дианы, которые не давали интервью о ней после ее развода с Чарльзом и смерти. Хотя средняя сестра оказалась в весьма неудобной ситуации – ее младшая сестра разводится с королевским наследником и становится изгоем при дворе, а ее супруг – приближенный к королеве человек. Джейн предпочла уйти в сторону и воздержаться от комментариев.





Обе сестры занимаются благотворительностью и поддерживают фонды – Джейн помогает детям из неблагополучных семей, а Сара возглавляла Мемориальный фонд принцессы Дианы.

Со своим братом Чарльзом сестры почти не поддерживают связь.

Однако обе сестры принимают участие в жизни детей принцессы Дианы – и Сара, и Джейн поддерживают семьи принцев, присутствовали на их свадьбах и крестинах детей.