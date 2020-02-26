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Анну Канопацкую уже "не зарегистрировали". Зачем пустили "утку"?

26.02.2020 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“Наша Ніва” сообщила о возможной не регистрации Анны Канопацкой в качестве кандидата для участия в праймериз, который должен определить единого кандидата на президентскую кампанию.

Анну Канопацкую уже "не зарегистрировали". Зачем пустили "утку"?
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
По информации издания, для регистрации Канопацкой нужно единогласное решение пяти политических субъектов, которые основали праймериз: ОГП, БХД, Партия БНФ, движения «За свободу» и БСДП. А вот с голосом ОГП могут возникнуть большие вопросы.

Анна Канопацкая 1 декабря 2019 года была исключена из рядов ОГП. Партия не поддержала ее кандидатуру на парламентских выборах. Все верно. Но откуда ноги растут у информации, что Анну Канопацкую могут не зарегистрировать в качестве претендента на единого?

Исполняющий обязанности руководителя штаба Алексей Сигаев пояснил ситуацию «Белорусскому партизану».

- Никакой истерии вокруг Канопацкой. Существуют некие телеграмм-каналы, которые якобы получают информацию из нашего офиса. Во-первых, она не соответствует действительности. Во-вторых, истерию начали именно телеграмм-каналы. Первым отметился канал «Выборы. Беларусь».

- Какова ситуация в действительности складывается вокруг Канопацкой?

- На самом деле, политсовет будет принимать решение о регистрации. Должно состояться единогласное решение о том, что тот или другой претендент соответствует всем критериям, к нему есть доверие, и он включается в общий список претендентов. Решение принимается консенсусом. 

Появилась версия, что Анна Канопацкая не будет включена в общий список претендентов. Авторы сами додумывают возможные сценарии на основании того, что между ОГП и Канопацкой был конфликт. Как утверждает Николай Козлов, он будет голосовать так, как поручит ему Политсовет ОГП.

- Когда политсовет праймериз будет регистрировать кандидатов?

- На "Нашай Ніве" прошла информация, что политсовет праймериза состоится 28 февраля. Политсовет действительно состоится, но он будет рассматривать организационные вопросы. На ближайшем политсовете мы заслушаем отчет контрольной группы: что, как и кого она проверила. Регистрация кандидатов для участия в праймериз в повестке дня не стоит.

- Что с подписями, которые представила Канопацкая? 

- Результатов проверки подписей еще нет. Я снова могу сослаться на "Нашу Ніву", которой руководитель контрольной группы Петр Голосов сказал, что из 102 подписей выявлены 3 недействительные – это в пределах допустимой нормы. Перед нами контрольная группа не отчитывалась.
 
 
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“Наша Ніва” сообщила о возможной не регистрации Анны Канопацкой в качестве кандидата для участия в праймериз, который должен определить единого кандидата на...
 
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