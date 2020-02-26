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Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Порядка 200 спортсменов, представители 35 стран Европы приехали посражаться за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем чемпионат Европы не стоит во главе угла соревнований биатлонистов.
На квалификации трибуны болельщиков были тоже заполнены, но настоящий аншлаг был на финалах.
Болельщики:
Персонально болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Порядка 200 спортсменов, представители 35 стран Европы приехали посражаться за медали,...
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