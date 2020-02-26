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Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

26.02.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Порядка 200 спортсменов, представители 35 стран Европы приехали посражаться за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем чемпионат Европы не стоит во главе угла соревнований биатлонистов.

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Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

На квалификации трибуны болельщиков были тоже заполнены, но настоящий аншлаг был на финалах.

Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

Болельщики:
Болеем мы и за российских биатлонистов, и за белорусских. Мы всегда рады победам обеих команд.

Персонально болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды.

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Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

Люди в материале: Дарья Домрачева

 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Порядка 200 спортсменов, представители 35 стран Европы приехали посражаться за медали,...
 
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