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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников стал победителем чемпионата Европы. Он завоевал золотую медаль в суперспринте среди мужчин, сообщает БЕЛТА.

Бочарников преодолел дистанцию за 14 минут 12,8 секунды с двумя промахами. Вторым пришел спортсмен из Чехии Адам Вацлавик (+ 0,4; 3). Третье место занял украинец Дмитрий Пидручный (+ 0,5; 3). Среди россиян лучший результат показал Саид Каримулла Халили, он оказался на седьмом месте (+ 29,7; 2). В финальном состязании приняли участие 30 биатлонистов.

Чемпионат Европы проходит в Раубичах, Беларусь, он продлится до 1 марта. 27 февраля там пройдут супермикс и смешанная эстафета, 29 февраля – мужские и женские спринты, а 1 марта состоятся гонки преследования.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал об открытии в спорткомплексе «Раубичи» чемпионата Европы по биатлону. Соревнование готовилась принять Эстония, но отказалась из-за отсутствия снега.



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Чемпионат Европы проходит в Раубичах, Беларусь, он продлится до 1 марта.
 
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