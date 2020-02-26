Пытались перейти реку. В Сочи ищут 14-летних подростков, которых смыло волной в море

Источник материала: СТВ

Новости России. В Сочи продолжаются поиски двух подростков, которых унесло в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло накануне неподалеку от поселка Лазаревское.

Когда 14-летние ребята пытались перейти вброд местную реку, они оступились и оказались в воде. Больше детей не видели. Вероятнее всего, сильным течением их унесло в море.









На месте происшествия работают бригады спасателей – около 150 человек. Задействованы 17 единиц водной и воздушной техники. Однако пока специалистам не удалось обнаружить никаких следов пропавших.

Ситуация осложняется погодными условиями: из-за сильного ветра и 5-балльного шторма приходится периодически останавливать работы на воде и в воздухе.



